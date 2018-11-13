Более 4 тысяч отжиманий за 2,5 часа: пятилетний силач установил рекорд

Сегодня, 02:53

Рахим Куриев из Чечни занимается спортом чуть ли не с пеленок и с легкостью садится на шпагат, а также делает планку, стоя на руках

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Пятилетний силач из Чечни установил новый рекорд по отжиманиям – Рахим Куриев за 2,5 часа отжался от пола 4105 раз без остановки.

Таким образом, он лишил звания рекордсмена пятилетнего калмыка Бата Боктаева, который в декабре 2015 года отжался 4050 раз.

Парень занимается спортом чуть ли не с пеленок – тренировки проходят не в спортзале, а под чутким надзором отца. Благодаря усердию, к своему юному возрасту у мальчика сформировался мощный мышечный корсет.

Сейчас Рахим с легкостью садится на шпагат и делает планку, стоя на руках.

Но сейчас у него новая цель – в следующий раз он хочет достичь результата в 5000 отжиманий и побить собственный рекорд.

Напомним, что в прошлом году установили на самой высокой точке Украины тоже установили рекорд – двести жителей Николаева устроили массовое отжимания на вершине Говерлы. Достижение занесли в "Книгу рекордов Украины", а сами активисты поднялись на гору по случаю дня туризма, который отмечали 27 сентября.

Кроме того, мы писали о 22-летнем студенте медицинского вуза из Флориды Ашвине Каляндурге, который прошел на руках 5,1 км, побив мировой рекорд в этой области. Молодой человек прошел больше, чем его предшественник, на сто метров. 
Россия, спорт, рекорд, ребенок, Чечня, отжимания
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: The Sun

Малыш на третий месяц после рождения сказал маме: Я люблю тебя

25 Июля, 04:58

Когда мать рассказывала об этом чудо-явлении знакомым, они считали ее сумасшедшей, тогда она записала все на видео

Другие регионы

Фото: pixabay.com

В Полтаве у пары бездомных забрали двухмесячного младенца

18 Июня, 17:02

Мальчика сразу же забрали в больницу
Загрузка...

Харьков

Фото: pixabay.com

В Харьковской области из окна выпал четырехлетний ребенок

21 Июня, 05:22

В тяжелом бессознательном состоянии ребенка госпитализировали в больницу

Днепр

В Днепре родители бросили двухлетнюю девочку в захламленном гараже

22 Июня, 19:57

Мать же, со слов свидетелей, оставила ребенка и ушла по своим делам

Одесса

Скриншот

В Одесской области ребенок провалился в катакомбы через дыру в асфальте

13 Июня, 13:28

Девятилетний мальчик получил сотрясение мозга, ушиб затылка и множество ссадин

Другие регионы

Фото: vladtime.ru

В Херсоне иностранец ограбил четырехлетнюю девочку

31 Июля, 14:40

Мужчине грозит от четырех до шести лет лишения свободы
Загрузка...