Более 4 тысяч отжиманий за 2,5 часа: пятилетний силач установил рекорд

Рахим Куриев из Чечни занимается спортом чуть ли не с пеленок и с легкостью садится на шпагат, а также делает планку, стоя на руках

Пятилетний силач из Чечни установил новый рекорд по отжиманиям – Рахим Куриев за 2,5 часа отжался от пола 4105 раз без остановки.

Таким образом, он лишил звания рекордсмена пятилетнего калмыка Бата Боктаева, который в декабре 2015 года отжался 4050 раз.

Парень занимается спортом чуть ли не с пеленок – тренировки проходят не в спортзале, а под чутким надзором отца. Благодаря усердию, к своему юному возрасту у мальчика сформировался мощный мышечный корсет.

Сейчас Рахим с легкостью садится на шпагат и делает планку, стоя на руках.

Но сейчас у него новая цель – в следующий раз он хочет достичь результата в 5000 отжиманий и побить собственный рекорд.

Напомним, что в прошлом году установили на самой высокой точке Украины тоже установили рекорд – двести жителей Николаева устроили массовое отжимания на вершине Говерлы. Достижение занесли в "Книгу рекордов Украины", а сами активисты поднялись на гору по случаю дня туризма, который отмечали 27 сентября.

Кроме того, мы писали о 22-летнем студенте медицинского вуза из Флориды Ашвине Каляндурге, который прошел на руках 5,1 км, побив мировой рекорд в этой области. Молодой человек прошел больше, чем его предшественник, на сто метров.