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Даже Путин говорил о членстве в НАТО: эксперт развенчал любимую "страшилку" Кремля

Сегодня, 15:34

Москве все время нужны какие-то угрозы – если не на НАТО, то инопланетяне, хотя реальной проблемы для россиян нет

Фото: AFP
Даже Путин говорил о членстве в НАТО: эксперт развенчал любимую "страшилку" Кремля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/512/160/5c85121608205.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/512/160/5c85121608205.jpg Россия Москве все время нужны какие-то угрозы – если не на НАТО, то инопланетяне, хотя реальной проблемы для россиян нет

Противостояние России и НАТО основывается не на реальной угрозе для российских границ, а на навязанной Кремлем для собственного народа "страшилке", что якобы все хотят уничтожить Россию. Хотя на самом деле даже президент РФ Владимир Путин почти 20 лет назад задумывался о членстве в Альянсе.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" глава "Общественной Лиги Украина-НАТО" Сергей Джердж.

"Им нужны угрозы все время, если не НАТО, то инопланетяне, так легче держать население в напряжении, что все якобы хотят уничтожить Россию. Это глупости. У РФ всегда было две правды: одна для населения, другая – для внешних отношений. В свое время даже Путин, который в 2000 году стал президентом, в одном из первых интервью ВВС сказал, что не исключает, что Россия станет членом НАТО. Не было такой экзистенциальной боязни этого", – сказал он.

Джердж отметил, что вся история СССР и современной России показывает, что РФ часто бывает инициатором конфликтов и войн. В то же время раньше для российских лидеров не было проблем в сотрудничестве с Альянсом.

"Был даже Совет Россия-НАТО, который имел много функций, например НАТО консультировалось с Россией, информировало по поводу тех или иных действий или решений. Та же Россия покупала у Франции "Мистрали" (мы знаем, что этого не случилось только из-за начала войны против Украины), Германия строила для РФ большой танковый полигон. Сотрудничество было практическое, и никто от этого не страдал", – пояснил эксперт.

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Мифы об угрозе со стороны НАТО создавались Кремлем искусственно, потому что на самом деле не было для РФ никакой проблемы.

"У лидеров России, дети которых часто учатся в странах-членах НАТО, которые раньше ездили в эти страны отдыхать, боязни альянса не было. А для простого обывателя в российской глубинке по телевизору создавали мифы, пугали, что нужно затянуть ремни, мы должны создавать оружие, потому что НАТО нам угрожает. А на самом деле этого не было, и нет", – подытожил Джердж.

Отметим, что еще в 2017 году Россия сформировала пять дивизий, чтобы "пугать" НАТО. Как рассказывал глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов, это было сделано якобы в ответ на наращивание Альянсом военного присутствия вблизи российских границ.

В то же время старший аналитик по России Минобороны США, подполковник Дэвид Джуберг говорил, что РФ в войне против НАТО продержится дней десять. Он считает, что России не поможет даже ядерное оружие, с которым американцы и европейцы справятся без проблем.

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Тег Россия, Путин, НАТО, эксперт

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