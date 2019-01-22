Дело "американского шпиона" в России: суд принял решение
Суд отклонил жалобу защиты, американец останется под стражей
Мосгорсуд во вторник признал законным заключение под стражу обвиняемого в шпионаже против РФ Пола Уилана.
"Постановление суда первой инстанции об избрании Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения", - огласил решение судья.
Напомним, что Пола Уилана арестовали еще 28 декабря. В ФСБ сообщают, что в отношении американца было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание за нарушение которой предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
Также сообщалось, что, кроме США, еще три государства потребовали разъяснить ситуацию с арестом Уилана, назвав его своим гражданином – Великобритания, Ирландия и Канада.
В то же время журналисты выяснили нелицеприятные факты о самом задержанном – оказалось, что ранее он был осужден военным трибуналом за попытку хищения денежных средств во время службы в Ираке. Кроме того Уилан без достаточного количества денег на своем банковском счету выписывал чеки на сумму 6 тыс. долларов и был уличен в других мошеннических операциях.
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