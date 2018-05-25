"Диалог давно назрел": Путин обратился к Трампу

Сегодня, 17:50

Президент России отметил, что актуальность диалога с США весьма актуальна

Фото: AFP
Фото: AFP

Россия готова к тому, чтобы вести конкретный диалог с Соединенными Штатами, актуальность которого уже давно назрела. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2018, пишет ТАСС.

"Мы, конечно, не можем быть удовлетворены уровнем и характером российско-американских отношений. Мы готовы к этому диалогу, господин Трамп предложил провести отдельную встречу, но вот пока не складывается у нас. Много возникает проблем, но мы готовы к тому, чтобы вести этот диалог предметно. Я думаю, что он давно назрел", – сказал Путин.

Также он отметил, что Россия не вмешивалась в последние президентские выборы в США.

Ранее Россия опровергла утверждения спецслужб США о том, что она вмешалась в выборы, и Трамп также это отрицает. Расследования Специального советника США Роберта Мюллера и других панелей Конгресса по-прежнему открыты.

Помимо этого,Трамп назвал позорным продолжающееся расследование касательно контактов его штаба с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года и обвинил в сговоре с Россией оппозиционную Демократическую партию.
Россия, США, переговоры, Путин, Дональд Трамп

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