"Диалог давно назрел": Путин обратился к Трампу

Россия готова к тому, чтобы вести конкретный диалог с Соединенными Штатами, актуальность которого уже давно назрела. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2018, пишет ТАСС.

"Мы, конечно, не можем быть удовлетворены уровнем и характером российско-американских отношений. Мы готовы к этому диалогу, господин Трамп предложил провести отдельную встречу, но вот пока не складывается у нас. Много возникает проблем, но мы готовы к тому, чтобы вести этот диалог предметно. Я думаю, что он давно назрел", – сказал Путин.

Также он отметил, что Россия не вмешивалась в последние президентские выборы в США.

Ранее Россия опровергла утверждения спецслужб США о том, что она вмешалась в выборы, и Трамп также это отрицает. Расследования Специального советника США Роберта Мюллера и других панелей Конгресса по-прежнему открыты.

Помимо этого,Трамп назвал позорным продолжающееся расследование касательно контактов его штаба с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года и обвинил в сговоре с Россией оппозиционную Демократическую партию.