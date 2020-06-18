Достигнута договоренность: Россия неожиданно разблокировала Telegram

Власти России снимают ограничения доступа к популярному мессенджеру Telegram, который запрещен в РФ с 2018 года по решению Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства. Такая договоренность достигнута с Генпрокуратурой, уточняет Роскомнадзор.

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"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", – заявили в ведомстве.

Речь и идет о том, что основатель Telegram Павел Дуров 4 июня призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера и позволить "30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис".

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После этого 15 июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram в России. Одним из аргументов авторов законопроекта стало то, что российские чиновники сами используют Telegram "как один из своих основных информационных ресурсов".

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Напомним, Telegram был заблокирован в России из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Россияне встретили это решение массовыми акциями протестов, которые, однако, быстро сошли на нет.

Впрочем, технически обеспечить отсутствие доступа россиян к мессенджеру так и не удалось – несмотря на блокировки IP, Telegram продолжил преимущественно стабильно работать в РФ.

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