Франция предоставила убежище известному критику Путина

Вчера, 19:23

Париж обещал предоставить основателю организации "Артподготовка" Вячеславу Мальцеву правовую, физическую и другие виды защиты

Фото: facebook.com/narodfront
Фото: facebook.com/narodfront

Лидер запрещенного в России движения "Артподготовка", российский оппозиционер Вячеслав Мальцев получил политическое убежище во Франции, о чем заявил во время трансляции на своем YouTube-канале 27 ноября.

Кроме того, по его словам, Париж обещал предоставить ему "правовую, физическую и другие виды защиты".

В связи с этим Мальцев выразил намерение оспорить в Европейском суде по правам человека решение о признании его организации экстремистcкой, а также потребовать ущерб за свое преследование.

В то же время российские СМИ сообщают, что вместе с ним политубежище получили и некоторые другие члены движения, но их имена не раскрываются.

"Артподготовка" стала мишенью ФСБ в ноябре прошлого года после того, как Вячеслав Мальцев назначил на 5 ноября начало "революции". Обвинив его в экстремизме, а именно –  планировании поджогов административных зданий и нападений на сотрудников полиции, правоохранительные органы задержали порядка 500 его предполагаемых соратников.

Напомним, что после этого он покинул Россию, скрывшись за границей.\

Кроме того, мы писали, как в июне 2017 года правоохранительные органы РФ задержали Вячеслава Мальцева и его соратника Алексея Политикова.
политубежище, политическое убежище, мальцев, Артподготовка
Источник:

Интерфакс

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