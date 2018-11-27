Франция предоставила убежище известному критику Путина

Лидер запрещенного в России движения "Артподготовка", российский оппозиционер Вячеслав Мальцев получил политическое убежище во Франции, о чем заявил во время трансляции на своем YouTube-канале 27 ноября.

Кроме того, по его словам, Париж обещал предоставить ему "правовую, физическую и другие виды защиты".

В связи с этим Мальцев выразил намерение оспорить в Европейском суде по правам человека решение о признании его организации экстремистcкой, а также потребовать ущерб за свое преследование.

В то же время российские СМИ сообщают, что вместе с ним политубежище получили и некоторые другие члены движения, но их имена не раскрываются.

"Артподготовка" стала мишенью ФСБ в ноябре прошлого года после того, как Вячеслав Мальцев назначил на 5 ноября начало "революции". Обвинив его в экстремизме, а именно – планировании поджогов административных зданий и нападений на сотрудников полиции, правоохранительные органы задержали порядка 500 его предполагаемых соратников.

Напомним, что после этого он покинул Россию, скрывшись за границей.\

Кроме того, мы писали, как в июне 2017 года правоохранительные органы РФ задержали Вячеслава Мальцева и его соратника Алексея Политикова.