Глава "Газпрома" попал в ДТП

Автомобиль главы российского газового монополиста Газпрома Алексея Миллера попал в ДТП на Каширском шоссе в Москве.

В момент аварии автомобиль Миллера направлялся в аэропорт.

"Незначительное ДТП по дороге из аэропорта на переговоры с Вьетнамом. Недалеко от Остафьево", – рассказал пресс-секретарь главы правления Газпрома Сергей Куприянов.

Он подчеркнул, что инцидент произошел "не по нашей вине". По словам пресс-секретаря Миллера, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее дорожно-транспортное происшествие произошло с кортежем президента США Дональда Трампа на пути движения к аэропорту Индианаполиса, пострадавший полицейский госпитализирован.

Также трое мужчин на автомобиле протаранили кортеж сербского президента Александра Вучича. В частности, автомобиль Bentley с испанскими номерами врезался в первый из трех автомобилей кортежа, в котором находился президент и заблокировал второй автомобиль с охраной.

А кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве. Инцидент произошел во время проезда колонны машин, в одной из которых находился Столтенберг. В результате ДТП серьезные повреждения получил полицейский автомобиль из эскорта. В аварии пострадали четыре человека. В патрульную машину сбоку врезался фургон, в результате чего полицейское авто вынесло на тротуар, где оно ранило пешехода.