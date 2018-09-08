Глава "Газпрома" попал в ДТП

Сегодня, 02:24

В результате ДТП никто не пострадал

фото GETTY
фото GETTY

Автомобиль главы российского газового монополиста Газпрома Алексея Миллера попал в ДТП на Каширском шоссе в Москве.

В момент аварии автомобиль Миллера направлялся в аэропорт.

"Незначительное ДТП по дороге из аэропорта на переговоры с Вьетнамом. Недалеко от Остафьево", – рассказал пресс-секретарь главы правления Газпрома Сергей Куприянов.

Он подчеркнул, что инцидент произошел "не по нашей вине". По словам пресс-секретаря Миллера, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее дорожно-транспортное происшествие произошло с кортежем президента США Дональда Трампа на пути движения к аэропорту Индианаполиса, пострадавший полицейский госпитализирован.

Также трое мужчин на автомобиле протаранили кортеж сербского президента Александра Вучича. В частности, автомобиль Bentley с испанскими номерами врезался в первый из трех автомобилей кортежа, в котором находился президент и заблокировал второй автомобиль с охраной.

А кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве.  Инцидент произошел во время проезда колонны машин, в одной из которых находился Столтенберг. В результате ДТП серьезные повреждения получил полицейский автомобиль из эскорта. В аварии пострадали четыре человека. В патрульную машину сбоку врезался фургон, в результате чего полицейское авто вынесло на тротуар, где оно ранило пешехода.
ДТП, авто, Газпром, Миллер, Сергей Куприянов
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

"Газпром" нацелился на рекордный экспорт газа в Европу

29 Июня, 12:04

Доля российского газа на европейском рынке составляет уже около 35%

Экономика

Фото: AFP

Грядут переговоры о транзите: "Нафтогаз" обратился к "Газпрому"

7 Июня, 15:34

Еврокомиссия предложила провести трехстороннюю встречу в июне
Загрузка...

Экономика

"Газпром" прогнозирует, что транзит через Украину снизится в 10 раз

4 Апреля, 02:23

В 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016-м - 82 млрд

Экономика

"Газпром" объяснил, зачем расторгает контракты с Украиной

14 Марта, 09:41

Глава российской компании признал, что суд затянется, а решения не будет до 2019 года

Экономика

Фото: AFP

Россия назвала условие продолжения транзита газа через Украину

13 Марта, 15:57

Мнение о сотрудничестве "Газпрома" с "Нафтогазом" высказал премьер-министр РФ Медведев

Экономика

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

31 Мая, 13:30

На соблюдении "газовых" гарантий настояла канцлер Германии Ангела Меркель
Загрузка...