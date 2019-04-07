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Главарю тамбовской ОПГ предъявили обвинение в убийстве депутата Госдумы РФ

Сегодня, 16:25

Барсуков своей вины не признает

Фото: Pixabay
Главарю тамбовской ОПГ предъявили обвинение в убийстве депутата Госдумы РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/657/a7f/5ca657a7f2938.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/657/a7f/5ca657a7f2938.jpg Россия Барсуков своей вины не признает

Лидеру так называемой тамбовской организованной преступной группировки Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин, кличка Кум) предъявили обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой.

Как сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на слова адвоката Барсукова Константина Кузьминых, обвинение было предъявлено 5 апреля по ст. 277 Уголовного кодекса РФ о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

Сам Барсуков вину не признает и считает обвинение необоснованным.

Напомним, что депутат второго созыва Госдумы РФ, лидер партии "Либеральная Россия" Галина Старовойтова была застрелена в подъезде собственного дома в Питере на набережной канала Грибоедова накануне выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 20 ноября 1998 года. Помощник Старовойтовой Руслан Линьков, сопровождавший женщину, получил пулю в голову, однако остался жив и впоследствии выступал в качестве свидетеля. Организатора убийства – Юрия Колчина, который работал в ГРУ МО РФ и был личным шофером одного из лидеров тамбовской ОПГ, – приговорили к 20 годам лишения свободы.

Сам же Барсуков, которого называли "ночным губернатором Петербурга", отбывает наказание в виде 24 лет колонии строго режима за организацию преступного сообщества, с учетом других обвинительных приговоров. При этом Барсуков фигурировал в ряде других громких дел, в частности, в деле об убийстве известного журналиста Владислава Листьева.

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Тег Россия, криминал, убийство, опг, обвинение, барсуков

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Источник:

Интерфакс

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