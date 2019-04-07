Главарю тамбовской ОПГ предъявили обвинение в убийстве депутата Госдумы РФ
Барсуков своей вины не признает
Лидеру так называемой тамбовской организованной преступной группировки Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин, кличка Кум) предъявили обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой.
Как сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на слова адвоката Барсукова Константина Кузьминых, обвинение было предъявлено 5 апреля по ст. 277 Уголовного кодекса РФ о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.
Сам Барсуков вину не признает и считает обвинение необоснованным.
Напомним, что депутат второго созыва Госдумы РФ, лидер партии "Либеральная Россия" Галина Старовойтова была застрелена в подъезде собственного дома в Питере на набережной канала Грибоедова накануне выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 20 ноября 1998 года. Помощник Старовойтовой Руслан Линьков, сопровождавший женщину, получил пулю в голову, однако остался жив и впоследствии выступал в качестве свидетеля. Организатора убийства – Юрия Колчина, который работал в ГРУ МО РФ и был личным шофером одного из лидеров тамбовской ОПГ, – приговорили к 20 годам лишения свободы.
Сам же Барсуков, которого называли "ночным губернатором Петербурга", отбывает наказание в виде 24 лет колонии строго режима за организацию преступного сообщества, с учетом других обвинительных приговоров. При этом Барсуков фигурировал в ряде других громких дел, в частности, в деле об убийстве известного журналиста Владислава Листьева.
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