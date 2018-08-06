Голосовой помощник "Яндекса" объяснил, почему Путин врет

"Алиса" ответила, что Путин случайно попал в Кремль и случайно стал президентом России

Голосовой помощник "Яндекса" "Алиса" критикует президента России Владимира Путина, отвечая на вопросы о нем.

Так, отвечая на вопрос, "почему Путин врет?", "Алиса" ответила, что Путин случайно попал в Кремль и случайно стал президентом России. Соответствующее видео обнародовал российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Поздравляю @yandex ! Их разработки в области Искусственного Интеллекта – действительно передовые. "Алиса" от Яндекса действительно дает качественные, релевантные и совершенно правдивые ответы", – написал он в комментарии к видео.

Поздравляю @yandex ! Их разработки в области Искусственного Интеллекта – действительно передовые. "Алиса" от Яндекса действительно дает качественные, релевантные и совершенно правдивые ответы. pic.twitter.com/A9FTLQE1RW — Alexey Navalny (@navalny) 6 августа 2018 г.

По данным росСМИ, ассистент уже перестал давать такие ответы.

Напомним. в апреле 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaksи сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, посвященный коррупции в высших эшелонах власти в России, Украине, Сербии, Азербайджане и других странах. Значительная часть доклада посвящена России – в ней утверждается, что Владимир Путин через близких ему людей вывел в оффшорные компании около 2 миллиардов долларов.

Главный раздел посвящен уже фигурировавшему в предыдущем расследовании близкому к Путину петербургскому бизнесмену Сергею Ролдугину и "сети офшоров", связанных с Путиным". В расследовании упоминаются так же фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова, родственников высокопоставленных российских чиновников: Алексея, племянника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, Дениса Зубова, сына другого заместителя министра внутренних дел, Игоря Зубова.

Напомним, Минфин США обвинил Путина в коррупции.