"Искандеры" на российской базе в Сирии: опубликованы спутниковые снимки

На снимках, возможно, запечатлены действия по погрузке или выгрузке ракет на самоходную пусковую установку

Искандер-М. Фото: Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin.

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии замечен оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", сообщила в среду израильская компания ImageSat Intl. (ISI), опубликовав в подтверждение этого спутниковые снимки, датированные 17 апреля.

На них, по утверждению ISI, видны самоходная пусковая установка комплекса "Искандер-М", рядом с которой стоят две транспортно-заряжающие машины.

Фото: twitter.com/ImageSatIntl

По мнению израильской спутниковой компании, на снимках, возможно, запечатлены действия по погрузке или выгрузке ракет на самоходную пусковую установку с транспортно-заряжающих машин.

Впервые Минобороны России сообщило об использовании оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Сирии в декабре 2017 года.

Ранее военный эксперт предупредил: российские "Искандеры" могут достать до Киева. ВСУ смогли выдвинуться на угрожаемых направлениях, говорит генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия пугает наступлением на Украину и собрала "Искандеры" и сотни танков у наших границ .

Также напомним, президент Петр Порошенко рассказал о "ракетных" планах Украины на 2019 год . По словам главы государства, у военных будет чем встретить агрессора как в море, так и на суше.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили размещение "Искандеров" в Калининграде. Местный телеканал заметил "Искандеры" на репетиции парада в Калининграде.

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