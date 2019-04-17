"Искандеры" на российской базе в Сирии: опубликованы спутниковые снимки
На снимках, возможно, запечатлены действия по погрузке или выгрузке ракет на самоходную пусковую установку
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии замечен оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", сообщила в среду израильская компания ImageSat Intl. (ISI), опубликовав в подтверждение этого спутниковые снимки, датированные 17 апреля.
На них, по утверждению ISI, видны самоходная пусковая установка комплекса "Искандер-М", рядом с которой стоят две транспортно-заряжающие машины.
Фото: twitter.com/ImageSatIntl
По мнению израильской спутниковой компании, на снимках, возможно, запечатлены действия по погрузке или выгрузке ракет на самоходную пусковую установку с транспортно-заряжающих машин.
Впервые Минобороны России сообщило об использовании оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Сирии в декабре 2017 года.
Ранее военный эксперт предупредил: российские "Искандеры" могут достать до Киева. ВСУ смогли выдвинуться на угрожаемых направлениях, говорит генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия пугает наступлением на Украину и собрала "Искандеры" и сотни танков у наших границ .
Также напомним, президент Петр Порошенко рассказал о "ракетных" планах Украины на 2019 год . По словам главы государства, у военных будет чем встретить агрессора как в море, так и на суше.
Ранее в Минобороны РФ подтвердили размещение "Искандеров" в Калининграде. Местный телеканал заметил "Искандеры" на репетиции парада в Калининграде.
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