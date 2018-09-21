Из России сбежал бизнесмен, имевший доступ к гостайне

Следственный комитет РФ объявил Сергея Сластихина в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере

Сергей Сластихин, являющийся владельцем компании "Инженерные системы", которая была подрядчиком российской государственной корпорации "Роскосмос", сбежал из РФ в США.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на постановление Следственного комитета РФ, который объявил его в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Компания Сластихина участвовала в реконструкции и техническом перевооружении объектов аэродрома "Крайний" (входит в комплекс космодрома "Байконур"), Конструкторского бюро транспортно-химического машиностроения (входит в Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры) и административных зданий "Центра Звездный".

Согласно документации, указанной на кэшированном сайте "Инженерных систем", имеется копия лицензии ФСБ на допуск к работе со сведениями, содержащими государственную тайну.

Приближенный к "Роскосмосу" источник РБК утверждает, что сотрудничество с компанией Сластихина прекратили около трех лет назад.

Ранее мы публиковали интервью с курсантом Института ФСБ Сергеем Удовиченко, который рассказал, почему сбежал из России в Украину.

Напомним также о том, что экс-владелец "Евросети", сбежавший из России в Британию Евгений Чичваркин, заявил, что опасается за свою жизнь.