Консул об украинце в российской тюрьме: Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти

Сегодня, 02:43

31 июля 2017 года российский суд приговорил больного украинского пенсионера Алексея Сизоновича к 12 годам лишения свободы

radiosvoboda.org
radiosvoboda.org

Впервые к украинцу Алексею Сизоновичу, осужденному в РФ по обвинению в терроризме, допустили украинского консула.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Он сказал, что сейчас у него все более-менее нормально. Но мучает головная боль. И возникает вопрос, откуда она взялась. Человек выглядит нормально, видно, что в новой тюремной одежде", – отметила консул.

Как рассказал мне Алексей Иванович, в то время, когда он находился в Ростове-на-Дону, его сильно били. Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти. Он сказал, что к нему применялись пытки, в том числе и электрическим током",  рассказала консул Украины в Новосибирске Диана Иванова.

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"Консула не хотели пускать, потому что после избиения голова Сизоновича была вся черная и вдвое больше размером, чем сейчас. Сейчас человек выглядит нормально. А когда он шел на суд в Ростове, на лицо наложили очень много грима",  добавила она.

Как сообщалось, 31 июля 2017 года российский суд приговорил больного украинского пенсионера Алексея Сизоновича к 12 годам лишения свободы за якобы подготовку терактов в Ростовской области.

Напомним, ранее российский суд увеличил срок известному узнику-украинцу Руслану Зейтуллаеву.
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