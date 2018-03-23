"Кто успел, тот и съел": в российском супермаркете люди устроили побоище из-за акции на чашки (18+)

В российском городе Краснодар в одном из супермаркетов покупатели устроили давку и драку из-за акционного предложения на чашки с игрушками.

Очевидец происшествия выложил видео давки и столкновений на канале в YouTube. На видео видно, как толпа покупателей набрасывается на акционные товары в супермаркете "Магнит". Люди мгновенно разбирают чашки с игрушками, которые стояли на прилавках, при этом отталкивая друг друга, ругаясь и крича. Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика! Сотрудник супермаркета попытался успокоить людей, но его, кажется, никто и не услышал. А такой аншлаг в супермаркете создала акция на чашки с фигурками героев "Мадагаскара", "Шрека" и других анимационных фильмов студии "DreamWorks". ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В России женихи подрались возле ЗАГСа в день свадьбы

Ранее В российском Красноярске произошла массовая драка из-за попытки объехать огромную лужу. Потасовка произошла, когда автомобилисты искали объездные пути из-за огромной лужи в узком дворе. В итоге завязался спор, который перерос в драку. Известно, что одной из сторон конфликта оказался автомобиль из свадебного кортежа. Почти все участники конфликта (около десяти человек) оказались гостями торжества.

А в одном из ресторанов Петербурга десять женщин, отмечавшие праздник в ночь на 8 марта, устроили массовую драку. Все участники конфликта – женщины. Они дрались столовыми приборами, причем настолько серьезно, что сотрудники и охрана ресторана побоялись их разнимать. Для того, чтобы остановить драку пришлось вызвать полицию.