"Кто успел, тот и съел": в российском супермаркете люди устроили побоище из-за акции на чашки (18+)

Сегодня, 23:37

Очевидец происшествия выложил видео давки и столкновений на канале в YouTube

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

В российском городе Краснодар в одном из супермаркетов покупатели устроили давку и драку из-за акционного предложения на чашки с игрушками.

Очевидец происшествия выложил видео давки и столкновений на канале в YouTube.

На видео видно, как толпа покупателей набрасывается на акционные товары в супермаркете "Магнит". Люди мгновенно разбирают чашки с игрушками, которые стояли на прилавках, при этом отталкивая друг друга, ругаясь и крича.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Сотрудник супермаркета попытался успокоить людей, но его, кажется, никто и не услышал. А такой аншлаг в супермаркете создала акция на чашки с фигурками героев "Мадагаскара", "Шрека" и других анимационных фильмов студии "DreamWorks".

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Ранее В российском Красноярске произошла массовая драка из-за попытки объехать огромную лужу. Потасовка произошла, когда автомобилисты искали объездные пути из-за огромной лужи в узком дворе. В итоге завязался спор, который перерос в драку. Известно, что одной из сторон конфликта оказался автомобиль из свадебного кортежа. Почти все участники конфликта (около десяти человек) оказались гостями торжества.

А в одном из ресторанов Петербурга десять женщин, отмечавшие праздник в ночь на 8 марта, устроили массовую драку. Все участники конфликта – женщины. Они дрались столовыми приборами, причем настолько серьезно, что сотрудники и охрана ресторана побоялись их разнимать.  Для того, чтобы остановить драку пришлось вызвать полицию.
Россия, видео, драка, акции, супермаркет, сотрудники
Источник:

"Сегодня"

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