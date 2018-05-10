Лавров озвучил позицию России по переговорам в "нормандском формате"

Сегодня, 15:01

Глава МИД России назвал главные цели будущей возможной встречи "нормандской четверки"

Сергей Лавров. Фото: МИД России
Сергей Лавров. Фото: МИД России

Россия готова к встрече в Нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция) на уровне глав МИД при условии наполнения этой встречи конкретным содержанием, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наш коллега (глава МИД ФРГ Хайко Маас. – Ред.) упомянул предложение собраться на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате. Мы готовы такое предложение рассматривать. Сегодня даже обсуждали конкретное наполнение такой возможной встречи", – сказал Лавров в четверг по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Маасом.

По его словам, "у германских коллег есть собственные идеи".

"Мы сказали, что министры ("нормандской четверки". – Ред.), если они встретятся, обязаны просто, как минимум, завершить то, что было поручено тремя президентами и канцлером еще полтора года назад в Берлине, а именно добиться согласия на разведение сил и средств в Станице Луганской", – подчеркнул Лавров.

Кроме этого, глава российского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости "зафиксировать на бумаге так называемую "формулу Штайнмайера" о наделении Донбасса особым статусом, о вступлении закона об особом статусе в силу в контексте проведения выборов".

"Это, как минимум, без которого, наверное, министры не могут отчитаться перед лидерами о том, что они выполняют свои функции добросовестно", – подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, при каких условиях состоится встреча "нормандской четверки".
лавров, нормандская четверка, нормандский формат
Источник:

УНИАН

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