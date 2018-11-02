Лавров: США скоро официально объявят о выходе из ядерного договора

Сегодня, 12:04

Российский министр отметил, что Москва заинтересована в продолжении действия Договора

Сергей Лавров. Фото: AFP
Сергей Лавров. Фото: AFP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США уже приняли окончательное решение по выходу из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об это он сказал по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Он уверен, что американцы в ближайшее время объявят об этом официально, но подчеркнул, что Россия хочет сохранения Договора.

"Готовы работать над сложившейся ситуацией. Однако, как мы понимаем, решение США окончательное, о нем скоро будет официально объявлено", – сказал Лавров.

Напомним, мир заговорил о новой гонке вооружений между РФ и США после того, как недавно американский президент Дональд Трамп заявил о намерении вывести Штаты из Договора о РСМД. Он обвинил Россию и Китай в невыполнении своих обязательств согласно Договору и разработке ракет. Позже он даже пригрозил нарастить ядерный арсенал для противодействия России и Китаю.

В свою очередь в Кремле считают действия американцев началом гонки вооружений и объяснили, чем грозит выход США из ракетного Договора. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что как только США выйдут из Договора, ответом РФ будет наращивание своего ракетного потенциала.

Недавно Лавров сообщил, что президенты России и США обсудят ситуацию с ДРСМД на встрече в Париже 11 ноября.

В ЕС считают, что мир стоит на пороге новой "гонки вооружений". Европейцы напомнили, что 30 лет назад удалось закончить "холодную войну" Москвы с Западом благодаря ракетному договору. А теперь это стабильность может быть нарушена.

В 2017 году исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как 8 декабря 1987-го генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган договорились не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. В итоге, до 1991 году Россия и США ликвидировали около 2700 ракет.
Россия, США, договор, лавров, РСМД
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ТАСС

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