МИД России: "Бессмертный полк" в Москве хотели взорвать террористы, но их поймали

Несколько групп собирались произвести теракты во время акции 9 мая в столице России

Перед 9 мая спецслужбы РФ задержали группу террористов, которые готовили атаку против акции организации "Бессмертный полк" в Москве. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, пишет ТАСС.

"Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк" в Москве, для этого уже было заготовлено оружие, – отметил он. - Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек".

Напомним, федеральная служба безопасности России объявила о задержании исполнителя и организатора взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, где были ранены 18 человек.

Известно, что взрывное устройство сработало 27 декабря на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" возле камер хранения магазина. По уточненным данным, пострадали 18 человек.

Мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

Позже стало известно, что ответственность за этот взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".

Также добавим, что президент России Владимир Путин, комментируя теракт, призвал "ликвидировать боевиков".