Москвич взял в заложники у жены 8 кошек

Житель Москвы нашел оригинальный способ раздела имущества во время бракоразводного процесса. Супруг, не желая делить квартиру пополам, решил взять в заложники 8 кошек.

Об этом сообщает life.ru.

В браке супруги успели не только приобрести жилплощадь, но и завести целых восемь кошек. Именно этими животными мужчина и начал шантажировать бывшую возлюбленную.

Пока жены не было дома, коварный супруг забрал всех кошек и вывез в неизвестном направлении. Позже он предложил супруге – обмен: она дарит ему их общую квартиру, а он возвращает ей любимцев. Однако такое положение вещей женщину не устроило и она от обмена отказалась.

На что надеялся похититель – неизвестно. Но теперь супруга подала на него заявление в полицию.

Сайт "Сегодня ранее сообщал, что самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме этого, мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook Владислав Онежский. На записи видно, как рыжий кот подкрадывается сзади к ничего не подозревающему медвежонку. Когда последний развернулся и увидел кота, он метнулся на ближайшее дерево. Кот попытался забраться следом за ним, но не смог.

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