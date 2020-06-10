На Михаила Ефремова наденут электронный браслет

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции наденут электронный браслет на актера Михаила Ефремова, которого ранее Таганский суд Москвы отправил под домашний арест до 9 августа, который он проведет в своей квартире на Плотниковом переулке.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.

"Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений", – зачитала судья Альбина Тимакова свое решение.

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Так, актеру запрещено покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом.

Кроме того, он не может общаться ни с кем, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.

Только в виде исключения актеру можно пользоваться телефоном для вызова врача или представителей правоохранительных органов в случае необходимости, о чем он должен уведомлять органы следствия. В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест.

Российский актер Михаил Ефремов 8 июняустроил смертельную аварию в Москве. Известно, что от полученных травм в реанимации умер водитель фургона – 57-летний Сергей Захаров. За руль Ефремов сел в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже результат анализа показал, что в крови актера обнаружены следы наркотиков.

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Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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