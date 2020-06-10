Українська
$ 26,64
30,09
  1. Мировые новости
  2. Россия

На Михаила Ефремова наденут электронный браслет

10 июня, 02:11

Елена Вус Елена Вус

Таганский суд Москвы установил актеру ряд ограничений

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции наденут электронный браслет на актера Михаила Ефремова, которого ранее Таганский суд Москвы отправил под домашний арест до 9 августа, который он проведет в своей квартире на Плотниковом переулке.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.

"Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений", – зачитала судья Альбина Тимакова свое решение.

Реклама

Так, актеру запрещено покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом.

Кроме того, он не может общаться ни с кем, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.

Только в виде исключения актеру можно пользоваться телефоном для вызова врача или представителей правоохранительных органов в случае необходимости, о чем он должен уведомлять органы следствия. В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест.

В тренде
Трамп готов подавить протесты с помощью армии, а в Китай вернулся коронавирус: главное за неделю в мире

Российский актер Михаил Ефремов 8 июняустроил смертельную аварию в Москве. Известно, что от полученных травм в реанимации умер водитель фургона – 57-летний Сергей Захаров. За руль Ефремов сел в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже результат анализа показал, что в крови актера обнаружены следы наркотиков.

Реклама

Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария ДТП суд мера пресечения домашний арест электронный браслет Михаил Ефремов

Источник: ТАСС

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Актер Ефремов устроил смертельное ДТП: подробности о погибшем и аварии, фото и видео
Актер Ефремов устроил смертельное ДТП: подробности о погибшем и аварии, фото и видеоРоссия
Похищенный украинский десантник
Похищенный украинский десантник "нашелся" арестованным в КрымуКрым
ВОЗ передумала: маски носить надо
ВОЗ передумала: маски носить надоСША
В Кремле рассказали, почему Зеленского не приглашают в Москву
В Кремле рассказали, почему Зеленского не приглашают в МосквуПолитика
Два Путина на вахте: в бункере Кремля заметили клонов (фото)
Два Путина на вахте: в бункере Кремля заметили клонов (фото)Россия
"Зато у меня денег до...я": появилось новое видео с Ефремовым после ДТПРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять