На набережной Москвы горит огромный корабль

На борту могут находиться люди

Речное судно загорелось у Нагатинской набережной в Москве, пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщил осведомленный источник.

Публикация от Kir Stepanoff (@kir.stepanoff) Мар 1, 2018 в 9:11 PST

"По предварительным данным, у Нагатинской набережной загорелся корабль. Огнем охвачены три палубы", – сказал собеседник.

Он добавил, что к этому судну пришвартовано еще одно, существует угроза перехода огня на второе плавсредство.

Тем временем, осведомленный источник сообщил, что на борту могут находиться люди. Сейчас эта информация проверяется. К месту пожара выдвинулось пожарно-спасательное судно.

Ранее сообщалось, что в Москве теплоход с пассажирами сел на мель под Новоспасским мостом. В целях безопасности московскими спасателями с помощью катеров была проведена эвакуация около 60 пассажиров на берег. Пострадавших нет.

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Также на теплоходе "Баргузин", шедшем по озеру Байкал, начался пожар, пассажиры были эвакуированы на спасательные лодки.