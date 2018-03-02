На набережной Москвы горит огромный корабль
На борту могут находиться люди
Речное судно загорелось у Нагатинской набережной в Москве, пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщил осведомленный источник.
"По предварительным данным, у Нагатинской набережной загорелся корабль. Огнем охвачены три палубы", – сказал собеседник.
Он добавил, что к этому судну пришвартовано еще одно, существует угроза перехода огня на второе плавсредство.
Тем временем, осведомленный источник сообщил, что на борту могут находиться люди. Сейчас эта информация проверяется. К месту пожара выдвинулось пожарно-спасательное судно.
Ранее сообщалось, что в Москве теплоход с пассажирами сел на мель под Новоспасским мостом. В целях безопасности московскими спасателями с помощью катеров была проведена эвакуация около 60 пассажиров на берег. Пострадавших нет.
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Также на теплоходе "Баргузин", шедшем по озеру Байкал, начался пожар, пассажиры были эвакуированы на спасательные лодки.