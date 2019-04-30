На празднование Дня Победы в Москве не приедет ни один иностранный лидер

В этом году отмечается 74-я годовщина победы во Второй мировой войне

Фото: AFP

В этом году на празднование Дня Победы в Москву не приедет ни один зарубежный лидер.

Об этом российским СМИ сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков добавил, что специальные приглашения главам государств посетить Москву 9 мая не рассылались.

Издания отмечают, что в последние годы участие в параде лидеров зарубежных стран сокращалось. В 2015 году, когда Россия отмечала 70-летие Победы, приехали около 30 зарубежных лидеров: президенты многих стран СНГ, а также лидеры Монголии, Вьетнама, Венесуэлы, Сербии. Тогда на параде присутствовал и генсек ООН Пан Ги Мун. Главы европейских государств тогда отказались от визитов из-за агрессии РФ на востоке Украины. В 2015-м исключение составила канцлер ФРГ Ангела Меркель, но она прибыла в Москву 10 мая.

В 2016 году почетным гостем на параде 9 мая был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2017-м приехал лишь президент Молдовы Игорь Додон. В 2018 году на параде были президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Между тем, президент Украины Петр Порошенко подписал указ №99/2019 "О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины". Как сообщается на сайте главы Украинского государства, указ и предписываемые им мероприятия подписаны "с целью чествования подвига украинского народа в борьбе за свободу, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, надлежащего празднования в 2019 году Дня памяти и примирения, День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины".

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