На радио для российских военных звучало "Слава Украине!"
Радиостанция, принадлежащая Минобороны РФ, транслировала украинский лозунг и рэп
В России 24 декабря радиостанция "УВБ-76", принадлежащая Министерству обороны РФ и зарезервированная для связи на случай катаклизмов, транслировала в эфир лозунги "Слава Украине!" и русский рэп.
Об этом со ссылкой на очевидцев-радиолюбителей передает Тjournal.
"Примерно в 21:00 по московскому времени (20:00 по Киеву) на волнах радиостанции кто-то включил рэп на русском языке, а через несколько минут —зацикливание криков "Слава Украине", – говорится сообщении.
Предполагается, что радиостанция была взломана хакерами, однако кто именно это сделал и по какой причине — неизвестно.
Позже стало известно, что радиостанция прекратила вещание, а 25 декабря возобновила эфир.
Напомним, недавно стало известно, что Федеральное бюро расследований США в течение года уклонялось от сообщения американским официальным лицам о том, что их электронные почтовые ящики были подвергнуты российским хакерским атакам.
Ранее криптологический центр Испании, подчиненный Национальному разведывательному центру, не выявил кибератак со стороны РФ или иной страны во время кризиса в Каталонии.
Также более тысячи пользователей Uber уверены, что их аккаунты взломали российские хакеры. Так, пользователи Uber получали счета в рублях за поездки по Москве и Петербургу, которые не совершали.