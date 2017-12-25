На радио для российских военных звучало "Слава Украине!"

Вчера, 14:21

Радиостанция, принадлежащая Минобороны РФ, транслировала украинский лозунг и рэп

Фото: televid.by
Фото: televid.by

В России 24 декабря радиостанция "УВБ-76", принадлежащая Министерству обороны РФ и зарезервированная для связи на случай катаклизмов, транслировала в эфир лозунги "Слава Украине!" и русский рэп.

Об этом со ссылкой на очевидцев-радиолюбителей передает Тjournal.

"Примерно в 21:00 по московскому времени (20:00 по Киеву) на волнах радиостанции кто-то включил рэп на русском языке, а через несколько минут —зацикливание криков "Слава Украине", – говорится сообщении.

Предполагается, что радиостанция была взломана хакерами, однако кто именно это сделал и по какой причине — неизвестно.

Позже стало известно, что радиостанция прекратила вещание, а 25 декабря возобновила эфир.

Напомним, недавно стало известно, что Федеральное бюро расследований США в течение года уклонялось от сообщения американским официальным лицам о том, что их электронные почтовые ящики были подвергнуты российским хакерским атакам.

Ранее криптологический центр Испании, подчиненный Национальному разведывательному центру, не выявил кибератак со стороны РФ или иной страны во время кризиса в Каталонии.

Также более тысячи пользователей Uber уверены, что их аккаунты взломали российские хакеры. Так, пользователи Uber получали счета в рублях за поездки по Москве и Петербургу, которые не совершали.
Россия, военные, хакер, трансляция, радио

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