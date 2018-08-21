"Невысокого роста, лысоват и мямлит": эксперт сравнил Путина со Сталиным и Лениным

Психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким указал на любопытные моменты в поведении президента России Владимира Путина, сравнив его с другими российскими лидерами прошлого.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

По его словам, Путин очень хорошо вписывается в концепцию российских лидеров, многие из которых были назначенными. Эксперт считает, что это происходило не благодаря каким-то качествам, а наоборот – вопреки отсутствию каких-то лидерских черт.

"Если мы рассмотрим российскую историю последних ста лет, то Владимир Путин очень четко вписывается в ряд таких политиков, как Ленин, Сталин, тот же Хрущев. Ленин – картавый, плюгавый и маленький человечишка. Сталин – косорукий, хромоногий грузин невысокого роста. Ленин, конечно же, обладал хорошими ораторскими способностями, а Сталин как оратор был полный ноль. Хрущев – плюгавый толстенький коротышка, ни харизмы, ни влияния, ничего. Но в определенный момент какая-то сила выдвигает этих людей на первые позиции, они обосновываются там и начинают управлять государством. Его нельзя назвать харизматичным лидером. Да и вообще его сложно назвать лидером. Владимир Путин не подходит под формат как европейского, так и азиатского лидера. Европейский формат – это очень умный человек, который долго выстраивает карьеру, а азиатский – это кочевник, завоеватель. Президент России не проявляет харизмы: он невысокого роста, лысоват и мямлит", – рассказал Ким.

Психолог пояснил, что президент РФ – это не альфа-самец, у которого нет лидерских проявлений, его просто ставят на постамент (к власти в РФ), и он там неплохо стоит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему россияне любят Путина: историк объяснила феномен

Если говорить об агрессии, то Владимир Путин как раз тот человек, который вообще не демонстрирует ее, считает Ким. Он подчеркнул, что у российского лидера наоборот появляются проблемы, когда приходится общаться не с российскими прикормленными журналистами, а с западными.

"Он показывает застенчивость, неуверенность, терпение и мямлит, особенно, когда попадает в ситуацию, где вопросы ему задают европейские, а не его прикормленные журналисты. Он начинает сомневаться, топтаться на месте, переминаться с ноги на ногу, прятать большой палец в кулаке (это тоже определенный сигнал – испытывая сомнения, мы инстинктивно прячем большой палец). Он начинает прятать руки за спину, суетиться, у него бегают глаза, лексика приобретает другой характер: она становится более приблизительной, в ней меньше точных формулировок, появляются размытые длинные предложения. Это все – определенный набор маркеров, которые показывают, что человек в определенной ситуации чувствует неуверенность. Это у Путина получается очень хорошо. А вот выйти на броневик, толкнуть речь, зажечь зал, повести за собой – вообще не его стиль", – добавил психолог.

Как рассказывал ранее американский эксперт по разведке, на самом деле нынешний президент России Владимир Путин лишь пытается надеть на себя "русский архетип". А на самом деле практически ничего русского в Путине нет.

В свою очередь президент США Дональд Трамп дал определение Путину в двух словах. Он назвал его "крепким орешком" и считает, что американцы еще узнают о том, что российский лидер смог сделать для своей страны.