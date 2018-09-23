Опасный прыжок: парашютисты приземлились на электропровода, видео

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в Youtube

В России в субботу, 22 сентября, на пляже в Краснодарском крае парень с девушкой прыгали с парашютом и приземлились на линию электропередач. Соответствующие видео опубликовали очевидцы происшествия в Youtube.

Как сообщается, оба пострадавших получили электротравмы. Их доставили в Туапсинскую районную больницу № 2 поселка Новомихайловского. Мужчина находится в реанимации.

Следственные органы проводят проверку по факту травмирования и устанавливают причину инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ЮСУТ СК РФ.

Ранее в Киевской области на мосту от удара током погиб 15-летний парень. Подросток решил взобраться на железнодорожный мост, чтобы сделать фото.

Также сообщалось, что в одном из сел Городоцкого района Львовской области от поражения электротоком погиб 51-летний мужчина. Он пытался своими руками поменять электрические провода на электроопоре, что и привело к трагедии.