Падение Лаврова на колени высмеяли яркими фотожабами

Падение главы МИД РФ на сцене стало поводом к бурному веселью в сети

Падение на колени главы МИД России Сергея Лаврова на сцене форуме "Россия – страна возможностей" стало поводом к бурному веселью в социальных сетях.

Сайт "Сегодня" отобрал наиболее яркие коллажи, где Лавров стал главным "героем".

Так, одной из наиболее забавных фотожаб стало изображение, где министр стал "лошадью" для Путина с голым торсом – по мотивам известной пропагандистской картинки с президентом РФ.

Еще одной удачной шуткой стал "перенос" Лаврова в картину "Бриллиантовая рука", где ее главный герой поскользнулся на улице и сломал руку.

Также в сети продолжают откровенно смеяться над объяснениями падения министра.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров шепотом выругался матом во время встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейра.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин поведал, как в 90-е собирался работать таксистом, но так и не нашел работы.