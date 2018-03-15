Падение Лаврова на колени высмеяли яркими фотожабами

Сегодня, 18:38

Падение главы МИД РФ на сцене стало поводом к бурному веселью в сети

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Падение на колени главы МИД России Сергея Лаврова на сцене форуме "Россия – страна возможностей" стало поводом к бурному веселью в социальных сетях.

Сайт "Сегодня" отобрал наиболее яркие коллажи, где Лавров стал главным "героем".

Так, одной из наиболее забавных фотожаб стало изображение, где министр стал "лошадью" для Путина с голым торсом – по мотивам известной пропагандистской картинки с президентом РФ.

Еще одной удачной шуткой стал "перенос" Лаврова в картину "Бриллиантовая рука", где ее главный герой поскользнулся на улице и сломал руку.

screenshot_1_162

screenshot_7_48

screenshot_8_34

screenshot_9_29

Также в сети продолжают откровенно смеяться над объяснениями падения министра.

screenshot_2_98

screenshot_3_69

screenshot_4_55

screenshot_5_51

screenshot_6_52

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров шепотом выругался матом во время встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейра.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин поведал, как в 90-е собирался работать таксистом, но так и не нашел работы.
Россия, падение, лавров, фотожабы
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Лональд Трамп. Фото: AFP

"За этим стоят россияне": Трамп сделал четкое заявление по отравлению Скрипаля

Сегодня, 17:48

Вашингтон очень серьезно относится к случившемуся в Великобритании, сказал президент США

Россия

Фото: Скриншот

Новый казус на президентских дебатах в РФ: произошла драка между кандидатами

Сегодня, 17:18

"Я тебе челюсть сломаю за бандеровца", - пересыпая матом, кричал один из кандидатов
Загрузка...

Россия

Путин проводит Совбез РФ. Фото: kremlin.ru

Скандал между Россией и Британией: Путин созвал совет безопасности

Сегодня, 16:54

Отношения Москвы с Западом существенно накалились, в Кремле решили посовещаться

Евросоюз

Место инцидента. Фото: AFP

"Это нападение": лидеры Запада сделали заявление по отравлению Скрипаля

Сегодня, 16:02

Отказ России ответить на законные вопросы правительства Соединенного Королевства является дополнительным доказательством ее ответственности
Загрузка...