Петербуржца арестовали за демонстрацию надувного утенка

В Санкт-Петербурге, Россия, суд арестовал Артема Гончаренко за нарушение административного законодательства во время акции сторонников Навального, которая происходила в городе 28 января.

Гончаренко признали виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Суд назначил ему 25 суток административного ареста. Активиста задержали 25 февраля. Он является активным участником молодежного демократического движения "Весна".

"Активисту вменили нарушение при участии в акции в поддержку Алексея Навального 28 января, во время которой Гончаренко демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с Площадью Пролетарской диктатуры, где проходила акция", – сообщил федеральный координатор движения "Весна" от Петербурга Богдан Литвин.

Напомним, Навальный был задержан в 28 января в ходе протеста на Тверской в Москве и был доставлен в отделение полиции по району Якиманка.

Ранее он призывал своих сторонников принять 28 января участие в протестной акции в столице в связи с предстоящими президентскими выборами.Митинги прошли в нескольких регионах России.

26 января Президиум Верховного суда России не допустил Навального к президентским выборам, поставив точку в рассмотрении жалоб оппозиционера на отказ ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом. Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года.