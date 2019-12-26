Писала о войне в Украине: в России задержали оппозиционную журналистку

Юлия Полухина. Фото: Юлия Полухина/Facebook

В Москве задержали журналистку российского оппозиционного издания "Новая газета" Юлию Полухину, которая несколько лет назад попала в скандал со "сливом" позывных украинских бойцов на Донбассе.

В редакции сообщили, что утром 26 декабря в квартиру к их спецкору явились следователи в сопровождении служащих спецотряда быстрого реагирования.

"Это связано с материалами, которые касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды", – объяснили в издании.

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Обыски продолжались четыре часа – с 6 до 10, после чего Полухину увезли в неизвестном направлении, добавили в редакции, выразив крайнее недоумение в связи со случившимся.

Адвокат журналистки Петр Заикин не знает, куда могли доставить его подзащитную, поэтому не может участвовать в ее допросе.

"Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение", – говорится в заявлении.

Напомним, это уже не первое резонансное задержание журналиста в России в этом году. 6 июня в центре Москвы был задержан журналист издания "Медуза" Иван Голунов. Сначала полицейские якобы обнаружили пять свертков с наркотиками в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета и весы. Позже оказалось, что запрещенные препараты Голунову подбросили, а самого журналиста освободили.

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