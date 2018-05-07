Платье "из СССР" от Adidas возмутило сеть

Женское платье, созданное компанией Adidas к Чемпионату мира по футболу в России, возмутило многочисленных комментаторов в интернете. Платье является частью коллекции, созданной специально к соревнованиям, и должно было бы символизировать Россию, но демонстрирует герб Советской Союза и надпись СССР, пишет "Радио Свобода".

"Чтобы отметить чемпионат 2018 года в России, Adidas превратил винтажные футболки в модные предметы одежды. Вдохновением для этого платья послужили футболки, которые в 1991 году носила сборная Советской Союза, и они были изготовлены из дышащей ткани. Платье украшено гербом, принтом СССР и номером 11 на спине", – говорится в описании товара на сайте компании.

Использование советской символики возмутило многих комментаторов.

"Adidas критикует санкции и поддерживает войну России против Украины. Эта компания имеет магазины в оккупированном Россией Крыму. Неудивительно, что немецкая компания также рекламирует ностальгию по советскому режиму государственного террора, который существовал с 1922-го по 1991-й", – возмущается Майкл Маккей из Киева.

В правительстве Литвы платье назвали проявлением "имперской ностальгии".

Одежду от немецкого производителя спортивных товаров также быстро связали с политикой правительства Германии.

"Новая "горячая" линия одежды от немецкого Adidas на тему СССР? Почему бы не запустить еще и линию с нацистской символикой, ведь Вторую мировую войну начали 2 страны? Действуйте уже как "партнеры", потому что решили строить газопровод с современной Россией, которая убивает людей в Украине и Сирии", – также возмущаются в Twitter.

В украинском институте Национальной памяти отметили, что "К дочернему предприятию "ADIDAS-УКРАИНА" направлено письмо с напоминанием о запрете распространения в Украине продукции с символами коммунистического тоталитарного режима."



Как известно, 21-й Чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России. Из-за действий России на международной арене многие правительства уже снизили уровень своего официального представительства на чемпионате на уровне делегаций. Раздаются также призывы к бойкоту соревнований.

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