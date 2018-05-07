Платье "из СССР" от Adidas возмутило сеть

Вчера, 18:29

Одежда демонстрирует герб Советского Союза и надпись СССР

Фото: adidas.com
Фото: adidas.com

Женское платье, созданное компанией Adidas к Чемпионату мира по футболу в России, возмутило многочисленных комментаторов в интернете. Платье является частью коллекции, созданной специально к соревнованиям, и должно было бы символизировать Россию, но демонстрирует герб Советской Союза и надпись СССР, пишет "Радио Свобода".

"Чтобы отметить чемпионат 2018 года в России, Adidas превратил винтажные футболки в модные предметы одежды. Вдохновением для этого платья послужили футболки, которые в 1991 году носила сборная Советской Союза, и они были изготовлены из дышащей ткани. Платье украшено гербом, принтом СССР и номером 11 на спине", – говорится в описании товара на сайте компании.

Использование советской символики возмутило многих комментаторов.

"Adidas критикует санкции и поддерживает войну России против Украины. Эта компания имеет магазины в оккупированном Россией Крыму. Неудивительно, что немецкая компания также рекламирует ностальгию по советскому режиму государственного террора, который существовал с 1922-го по 1991-й", – возмущается Майкл Маккей из Киева.

9c12160e40385987f0f87f159fa67226

В правительстве Литвы платье назвали проявлением "имперской ностальгии".

Одежду от немецкого производителя спортивных товаров также быстро связали с политикой правительства Германии.

"Новая "горячая" линия одежды от немецкого Adidas на тему СССР? Почему бы не запустить еще и линию с нацистской символикой, ведь Вторую мировую войну начали 2 страны? Действуйте уже как "партнеры", потому что решили строить газопровод с современной Россией, которая убивает людей в Украине и Сирии", – также возмущаются в Twitter.

8ca3b5bea5a493e1ea7c89beca4a9244

В украинском институте Национальной памяти отметили, что "К дочернему предприятию "ADIDAS-УКРАИНА" направлено письмо с напоминанием о запрете распространения в Украине продукции с символами коммунистического тоталитарного режима."

5397e4ecbb63ab06d042b004ed929088


Как известно, 21-й Чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России. Из-за действий России на международной арене многие правительства уже снизили уровень своего официального представительства на чемпионате на уровне делегаций. Раздаются также призывы к бойкоту соревнований.

Ранее мы писали, что россияне опозорились перед стартом ЧМ, неверно написав один из городов турнира. Тогда Нижний Новгород стал "Нижним Новгодором".
Россия, ссср, скандал, ЧМ-2018, Adidas

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: ovdinfo.org

В России задержали более тысячи участников акции протеста "Он нам не царь"

5 Мая, 17:28

Самое большое число задержанных - в Москве 

ЧМ-2018

ЧМ-2018 все игнорируют. Фото AFP

Дания готова бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

5 Апреля, 16:13

Члены королевской семьи и другие государственные чиновники намерены пропустить ЧМ-2018
Загрузка...

Украина

Наши люди в прошлом веке: ужасы советской моды - блузка из трусов и штаны из кастрюли

3 Апреля, 04:35

Офицерские отрезы, фарцы, топ из пеленок и шубка на три зарплаты

ЧМ-2018

Решение не повлияет на участие Нигерии в ЧМ-2018. Фото AFP

ФИФА аннулировала результаты восьми матчей квалификации ЧМ-2018

12 Декабря 2017, 18:33

Нигерии присуждено техническое поражение в матче с Алжиром, а все игры Восточного Тимора аннулированы

Политика

Крым. Фото: архив

Путин: Крым отдали Украине в нарушение закона СССР

14 Декабря 2017, 14:32

Российский лидер согласен с тем, что Украина должна развиваться как самостоятельное государство

ЧМ-2018

Египет празднует выход на мундиаль. Фото AFP

Сборная Египта во время ЧМ-2018 решила жить в Чечне - африканцев призывают одуматься

9 Февраля, 21:30

ФИФА призывают изменить решение Египта базироваться во время чемпионата мира в Чечне
Загрузка...