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Под Москвой напали на главу ЦИК России Памфилову: подробности

6 сентября, 16:16

Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером

Элла Памфилова. Фото: cikrf.ru

Элла Памфилова. Фото: cikrf.ru

Следователями подмосковной полиции возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на дом председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

"6 сентября около 01:30 в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области. Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

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Расследование взято на контроль руководством МВД России.

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Виталий Касько. Фото: facebook.com/v.kasko

Главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Сайт отмечает, что Памфилова попала в список за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым" и участие в "пропагандистских мероприятиях России против Украины".

Кроме того, ее обвиняют в "попытках легализации аннексии" Крыма и в организации выборов президента России на полуострове.

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Источник: Сегодня

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