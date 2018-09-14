Под Питером обнаружено массовое захоронение наемников, уничтоженных на Донбассе и в Сирии, видео

Сегодня, 04:45

На могилах "ихтамнетов" – только таблички с номерами

Фото: Vlada.io
Фото: Vlada.io

В 140-тысячном райцентре Колпино, расположенном в десятке километров от Санкт-Петербурга, обнаружено кладбище с массовыми захоронениями российских наемников, участвовавших в вооруженной агрессии Кремля против Украины на Донбассе, а также воевавших на стороне диктатора Башара Асада в Сирии.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Кравчук, на могилах уничтоженных "ихтамнетов" стоят только таблички с номерами, а родственникам наемников в нужных кабинетах шепчут на ушко номерки, т.е. информируют о месте захоронения.

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Напомним, Москва пятый год отрицает участие и гибель своих кадровых военных в вооруженном конфликте на востоке Украины. Личные документы уничтоженных на Донбассе российских солдат объявлялись недействительными, а сами солдаты – увольнялись задним числом.

Что касается потерь России в Сирии, то Кремль постоянно уверяет, что там присутствуют только "военные советники". В то же время есть многочисленные подтверждения того, что на Ближнем Востоке воюют и гибнут морпехи из Севастополя и российские спецназовцы.

Но самую большую часть российского контингента в Сирии составляют наемники из частной военной компании "Вагнер", которые в феврале 2018-го попытались атаковать позиции американцев и потеряли убитыми более 200 человек, еще сотни "солдат удачи" были ранены.
Сирия, Донбасс, могилы, кладбище, питер, наемники, вагнер
Источник:

"Сегодня"

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