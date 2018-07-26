Поклонская отказалась думать о сдаче мандата

В РФ глава фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что депутат Наталья Поклонская, которая отказалась голосовать в поддержку пенсионной реформы, должна подумать о том, чтобы сдать мандат. Об этом пишет "Медуза".

"Меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я выполняю по совести, поэтому- нет," – ответила на его предложение Поклонская.

Напомним, не менее 400 человек прошли в центре города с символическими красными карточками в руках. В Москве на протест собрались полторы тысячи активистов. Сегодня Госдума России должна голосовать за изменения в пенсионное законодательство. Россияне выступают в целом против повышения пенсионного возраста.

Ранее мы писали, что в России уже жестко отреагировали на такие новости.Оппозиционеры и простые граждане удивлены, что во время предвыборной гонки Путин не говорил о таких планах, как только был избран президентом, пошли непопулярные решения.

Также в Российском императорском доме заявили, что "сожалеют о духовном состоянии" "депутата" Госдумы РФ, "экс-прокурора" Крыма Натальи Поклонской после ее критики в адрес великой княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайловича