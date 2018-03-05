Прическа российского сенатора вызвала хохот в сети: появились яркие фотожабы
Прическа Валентины Петренко дала мощный толчок к сетевому творчеству
Прическа представителя российского Совета Федерации Валентины Петренко, которую заметила репортер из Австралии, вызвала бурные обсуждения в сети и дала мощный толчок к сетевому творчеству и созданию фотожаб.
Так, в своем Twitter журналистка Алекс Брюс-Смит опубликовала несколько фото Петренко и вызвала этим бурную дискуссию.
"Только что узнала, как выглядит прическа российского сенатора, и просто обязана этим поделиться", — написала девушка.
Снимки экстравагантного сенатора собрали более восьми тысяч ретвитов и почти 22 тысячи лайков, а в комментариях пользователи сравнили россиянку с другими личностями, имевшими похожую прическу.
Так, люди вспомнили первую леди Камеруна Шанталь Бийя, кантри-певца Конвея Твитти, американскую певицу Грейс Джонс, и знаменитого Элвиса Пресли.
Другие комментаторы выложили отредактированные снимки, где показали, насколько хорошо волосы сенатора подходят для птичьего гнезда или изображения ветвистого дерева.
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Напомним, ранее в сети объяснили необычную прическу Дональда Трампа операцией по пересадке волос.
А перед этим популярному американскому телеведущему Джимми Фэллону удалось устроить настоящую головоторепку в телеэфире на тот момент еще кандидату на пост президента США Дональду Трампу. Политик разрешил потрогать свою шевелюру.