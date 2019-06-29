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Пришел на ужин лидеров G20 с термокружкой: Путин снова стал посмешищем в сети

29 июня, 10:17

Хозяину Кремля напомнили, что на ужин нельзя приходить "со своим"

Фото: Reuters

На проходящем в японской Осаке саммите стран "Большой двадцатки" был дан ужин в честь лидеров стран G20, на который президент РФ Владимир Путин пришел со своей термокружкой, в то время как американский лидер Дональд Трамп пил вино из бокалов, предложенных организаторами мероприятия.

После публикации соответствующего видео, в сети были опубликованы десятки критических, ироничных, а то и язвительных комментариев в адрес хозяина Кремля, которого уличили в паранойе и опасении быть отравленным, как экс-агент КГБ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Перестаховались, вдруг чего выпьют и отменят санкции и признают Крым. Боширов и Петров не спят". – "Сначала нагадит всему миру, потом боится что ликвидируют". – "Со своим пришел только недолидер – из-за страха". – "Сказочный…" – "Со своим нельзя, покиньте заведение". –  "Может боится что отраву могут подлить". – "Там один только со своим. Как еще курицу в фольге не развернул, колбасу и яйца". – "А где видно, что все пришли со своим? Похоже, что только наш с термоском. Это ж как надо бояться, чтоб вот так – с термоском", – пишут пользователи соцсетей.

Напомним, новости "Сегодня" выложили видео очередного конфуза с Путиным , где он упал после матча Ночной лиги хоккея.

Напомним, в прошлом году российского президента высмеяли за другой инцидент – во время пресс-конференции Путин не смог прочесть собственные записи, став посмешищем. По этому поводу украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий пошутил, что подобные казусы происходят, "когда один клон пишет, а другой читает".

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Тег Путин, G20, троллинг, кружка

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Сегодня

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