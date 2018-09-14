Путин хорошо спрятал свои деньги – Кондолиза Райс

Для поиска тайных счетов президента России Владимира Путина, о богатствах которого ранее сняли документальный фильм, США нуждаются в международной помощи. Об этом экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила в выступлении на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Конечно, эта проблема возникла не в те времена, когда мы были при власти, но рискну предположить – найти эти тайные счета (Владимира Путина) будет труднее, чем кажется. Дело в том, что Путин умный, и он очень хитро спрятал свои счета", - заявила она.

Кондолиза Райс выразила уверенность, что решить эту проблему самостоятельно США будет трудно.

"Мы должны привлечь международную помощь – и тогда мы сможем их найти", - уверена Райс.

Ранее Датский банк, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи президента РФ Владимира Путина и сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Владислав Резник и еще 17 подозреваемых предстали перед судом в Мадриде, по обвинению в массовом отмывании денег для российской мафиозной банды.

Литва запретила въезд 49 россиянам за отмывание денег.