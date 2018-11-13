Путин и Медведев одновременно покинули Россию

Высшее руководство России разъехалось по миру, а страной руководят, судя по всему, по телефону. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает телеканал "Прямой".

Как известно, президент РФ Владимир Путин пребывает с официальным визитом в Сингапуре, а премьер-министр Дмитрий Медведев в итальянском Палермо на международной конференции по Ливии.

Журналистов взволновал вопрос, кто же тогда руководит страной в их отсутствии. По словам спикера Кремля, в РФ стараются избегать одновременного отсутствия президента и премьера в стране. Также он подчеркнул, что управлять страной первые лица государства могут и по телефону.

"Этого не нужно. Все-таки мы живем в век коммуникации, в век связи. Современные спутниковые и другие средства коммуникации, в том числе закрытые, позволяют и главе правительства, и главе государства выполнять свои обязанности практически в полном объеме независимо от того, где они находятся", – сказал Песков.

Напомним, в 2016 году уже была подобная ситуация, когда премьер и президента отсутствовали в стране. Тогда также Пескову пришлось объяснять одновременное отсутствие Путина и Медведева в России.

На днях в сети высмеяли портреты Путина и Медведева. В столице Казахстана Астане организовали выставку живописи – на картинах изобразили известных политиков. В частности, как писал у себя в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, были представлены портреты президента РФ Владимира Путина, главы российского правительства Дмитрия Медведева и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.