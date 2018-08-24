Путин назначил нового посла в Беларуси, которого ранее "забраковала" Украина

В 2016 году Бабича хотели "впихнуть" Украине послом вместо Зурабова, но не вышло

Михаил Бабич назначен чрезвычайным и полномочным послом в Беларуси и спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера Владимира Путина, Бабчи будет заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России.

"Михаил Викторович, вы едете работать в Беларусь. Видимо, не нужно вам говорить о том, насколько важным является взаимодействие с нашим главным союзником, партнером – с Беларусью, – насколько для России важно это направление работы. Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические", – заявил президент РФ на встрече с новым послом.

Отметим, до него послом РФ в этой стране был Александр Суриков.

Напомним, 28 июля президент РФ Владимир Путин уволил Михаила Зурабова с должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Украине, которую он занимал с 5 августа 2009 года. Временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Сергей Торопов.

29 июля Комитет Госдумы по международным делам на заседании поддержал кандидатуру Михаила Бабича на пост посла РФ в Украине. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва уже запросила у Киева агреман на назначение Бабича новым послом России в Украине. Однако в МИД Украины заявили, что этот вопрос был снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

Сайт "Сегодня" разобрался, кто такой очередной "чекист" Путина. Бабич — выходец из силовых структур, служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией "Антей", был помощником главы погранслужбы ФСБ РФ. С 2003 по 2011 год — депутат Госдумы РФ.