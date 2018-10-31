Путин обсудит с Трампом будущее ракетного договора – Лавров

Сегодня, 13:39

Это вопрос будет обсуждаться на встрече лидеров двух стран

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поднимут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на встрече в Париже 11 ноября. Об этом журналистам в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников.

"Все будет обсуждаться, как только они встретятся", - отметил Лавров, отвечая на вопрос о том, планируется ли обсуждение ДРСМД на ближайшей встрече Путина и Трампа.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что развертывание Россией новых ядерных ракет в Европе ставит под угрозу Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

"Проблема заключается в размещении новых российских ракет. В Европе нет новых ракет США, но есть больше российских ракет, способных нести ядерные боеголовки, и эти ракеты поставили под угрозу договор РСМД", - сказал Столтенберг.

В комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Стариков сказал, что Украина может выиграть в случае выхода США из Договора о РСМД с Россией.

"Больше всех проиграют (если американцы выйдут из ДРСМД) страны Западной Европы и Китай. Выиграют от выхода из Договора, в первую очередь сами Штаты, а во-вторых – Украина. Потому что у нас разрабатывается ракета "Гром-2". Согласно ДРСМД, она не может лететь свыше 500 км. Но если будет расторгнут этот договор, то Украина сможет сделать ракету (это может реализовать наш "Южмаш"), способную бить до 1 тыс. км (500-700 км и более, в зависимости от характеристик двигателя). Тогда и такая ракета будет, образно говоря, достреливать до Москвы. То есть, это будет оружие сдерживания. Украина только выиграет от разрыва ДРСМД. Тогда Украина сможет официально производить такую ракету, и она будет нацелена на Россию как оружие сдерживания. Однако сейчас, кто бы там что ни говорил, такую ракету нам создать не дадут", – сказал он.

По словам Старикова, сейчас все идет по плану Вашингтона, а военно-промышленный комплекс США ждет, когда Договор расторгнут. Ожидает этого и ряд стран Восточной Европы (например, Румыния и Польша), а также Балтии. Штаты тогда смогут поставить и разместить там ракеты малой и средней дальности.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Америки выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности, так как считает, что Москва его нарушает в течение многих лет.
Путин, Трамп, РСМД, ДРСМД
Источник:

ТАСС

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