Путин оконфузился во время голосования за мэра Москвы: ему "сопротивлялась" урна для бюллетеней

Проголосовать у президента РФ получилось лишь с третьей попытки

Президент России Владимир Путин оконфузился во время голосования за мэра Москвы 9 сентября.

Путин подошел к урне, чтобы вбросить свой бюллетень, но с первого раза у него ничего не получилось. Урна "выплюнула" бюллетень обратно, а механический голос сказал: "Бюллетень неустановленной формы".

Президент России со словами "да ладно" перевернул избирательный листок, но урна была неумолима: "Бюллетень неустановленной формы". При этом все желающие могли видеть, за кого именно Путин отдал свой голос.

Путин удивился, перевернул бюллетень еще раз, теперь – лицевой стороной вниз, и с третьего раз у него все таки получилось.

Как сообщает Дождь со ссылкой на телеканал "Москва 24", по данным экзит-полов, действующий мэр Москвы Сергей Собянин лидирует на выборах главы города с 74% голосов.

Напомним, ранее Путин направил президенту и премьеру Индии телеграмму по случаю 70-летия независимости страны. В сообщении на сайте Кремля, опубликованном в 10:00 по московскому времени, указано, что Путин адресовал телеграмму "президенту Индии Пранабу Мукерджи и премьер-министру Индии Нарендре Моди". Но президентом Индии с 25 июля является Рам Натх Ковинд, Мукерджи уже не занимает этот пост, это подтверждается данными с официального сайта президента страны.

Также Путин во время визита во Францию к новому лидеру страны Эммануэлю Макрону вновь опростоволосился, назвав киевскую Анну Ярославну "русской".