Путин оконфузился во время голосования за мэра Москвы: ему "сопротивлялась" урна для бюллетеней

Сегодня, 01:19

Проголосовать у президента РФ получилось лишь с третьей попытки

фото AFP
фото AFP

Президент России Владимир Путин оконфузился во время голосования за мэра Москвы 9 сентября.

Путин подошел к урне, чтобы вбросить свой бюллетень, но с первого раза у него ничего не получилось. Урна "выплюнула" бюллетень обратно, а механический голос сказал: "Бюллетень неустановленной формы".

Президент России со словами "да ладно" перевернул избирательный листок, но урна была неумолима: "Бюллетень неустановленной формы". При этом все желающие могли видеть, за кого именно Путин отдал свой голос.

Путин удивился, перевернул бюллетень еще раз, теперь – лицевой стороной вниз, и с третьего раз у него все таки получилось.

Как сообщает Дождь со ссылкой на телеканал "Москва 24", по данным экзит-полов, действующий мэр Москвы Сергей Собянин лидирует на выборах главы города с 74% голосов.

Напомним, ранее Путин направил президенту и премьеру Индии телеграмму по случаю 70-летия независимости страны. В сообщении на сайте Кремля, опубликованном в 10:00 по московскому времени, указано, что Путин адресовал телеграмму "президенту Индии Пранабу Мукерджи и премьер-министру Индии Нарендре Моди". Но президентом Индии с 25 июля является Рам Натх Ковинд, Мукерджи уже не занимает этот пост, это подтверждается данными с официального сайта президента страны.

Также Путин во время визита во Францию к новому лидеру страны Эммануэлю Макрону вновь опростоволосился, назвав киевскую Анну Ярославну "русской".
видео, Путин, москва, мэр, бюллетень, голосования
Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: AFP

Без драки не обошлось: Жириновский избил митингующего в Москве

Вчера, 15:50

Лидеру ЛДПР не понравилось обращение митингующего к нему

Россия

Фото: AFP

Ким Чен Ын получил письмо Путина и пообещал приехать в Москву

8 Сентября, 16:07

Матвиенко заявила о начале подготовки встречи лидеров России и КНДР
Загрузка...

Политика

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

"Решение принято в Кремле": в Раде объяснили, зачем Путину выборы в "Л/ДНР"

7 Сентября, 17:26

Геращенко сравнила назначение выборов у боевиков с ситуацией в 2014 году

Политика

Путин и Порошенко. Фото: архив

Между Путиным и Порошенко переговоров пока не будет: в Кремле озвучили причину

7 Сентября, 17:03

Последний раз президенты России и Украины разговаривали 21 июня по телефону

Политика

Трамп и Путин в Хельсинки. Фото: AFP

Все хотели боксерский поединок: Трамп высказался о встрече с Путиным

7 Сентября, 11:09

Американский и российский лидеры среди прочего на переговорах поднимали вопросы Украины

Донбасс

Фото: AFP

Названы страны, где Россия не решается ликвидировать врагов Кремля

7 Сентября, 10:57

Остальные государства мира остаются уязвимыми перед российской разведкой, считает политолог Тарас Березовец
Загрузка...