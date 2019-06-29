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ФОТОФАКТ. Путин пришел на встречу с Трампом на высоких каблуках

29 июня, 15:11

Хозяин Кремля по-прежнему пытается скрыть свой низкий рост

Путин почти "догнал" Трампа в росте
Путин почти "догнал" Трампа в росте. Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин, который посетил саммит "Большой двадцатки" с японской Осаке, неоднократно появлялся в ботинках на высоких каблуках. 

Так, на встрече с Дональдом Трампом разница в росте визуально составляла какие-то 10-12 сантиметров, при том, что американский лидер "вымахал" до 190 см.

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Путин и Трамп
Путин и Трамп Фото: AFP

Судя во всему, не обошлось и без внутренних каблуков. Чтобы скрыть неестественный изгиб стопы, хозяин Кремля надел удлиненные брюки, которые образовали две складки в районе щиколотки. Особенно заметно это было на встрече Путина с лидерами стран БРИКС.

Фото: AFP

То же фото с увеличением и акцентом на ноги:

Ноги Си Цзиньпиня и Владимира Путина
Ноги Си Цзиньпиня и Владимира Путина Фото: AFP

Заметим, что это далеко не первый раз, когда кремлевского сидельца замечают на высоких каблуках.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что Путин приехал к Лукашенко на высоких каблуках . Это произошло во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Минске (ноябрь 2017).

"Путин шел по ковровой дорожке странной походкой и с явными затруднениями, которые нельзя списать даже на 65-летний возраст политика. Причина тому становилась ясна, если посмотреть на ноги: на российском лидере были ботинки, высота каблуков которых составляла примерно 8-10 сантиметров", – писали СМИ.

В июле 2017 в сети высмеяли фото Путина с первой леди США . Когда хозяин Кремля встретился с Меланией Трамп в Гамбурге на саммите "Большой двадцатки", пользователи шутили о внешности Путина, обратив внимание на его рост, руки и костюм.

А в апреле 2008-го экс-премьер Сильвио Берлускони, чей рост долгое время служил предметом сатирических нападок, заявил, что не понимает, почему художники-карикатуристы изображают его маленьким карликом. Берлускони во всеуслышание объявил, что он выше Путина и назвал свой настоящий рост – 171 см.

Любопытно, что в итальянской газете Corriere della Sera была опубликована сравнительная таблица, где указан рост Путина (167 сантиметров). Оказалось, что в 2008-м на титул самого низкорослого правителя из тогда действующих в мире претендовал другой президент России – Дмитрий Медведев. Рост Медведева, которого в шутку прозвали "нанопрезидентом", составляет 162 см.

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Тег Путин, встреча, G20, Трамп, каблуки

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