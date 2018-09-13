Путин сделал заявления о мире и "агрессивных планах" России

Президент РФ Владимир Путин во время полевого смотра войск на маневрах "Восток-2018" заявил, что Россия – это мирное государство и ни на кого не собирается нападать. Но армию будет укреплять именно ради мира.

"Россия – миролюбивое государство, у нас нет и не может быть агрессивных планов. Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы", – заявил Путин.

Президент России также заявил, что страна продолжит развивать свои Вооруженные Силы, чтобы они были способны отстоять суверенитет РФ и поддержать союзников.

"Наш долг перед нашей страной и Родиной в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны, а, если потребуется, и поддержать союзников. Поэтому будем и дальше укреплять наши Вооруженные Силы, оснащать их оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество", – сказал глава РФ.

Кроме того, Путин вручил награды десятерым военнослужащим России, Китая и Монголии, отличившимся в ходе маневров "Восток-2018". Различные медали из рук президента РФ получили четверо военнослужащих Вооруженных сил России, четверо военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и двое офицеров Вооруженных сил Монголии.

Напомним, что тем временем Европа и США в спешке готовятся к тому, что президент России Владимир Путин может начать полномасштабную войну и вторжение в Украину, а также боевые действия против стран Балтии.

А председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев отметил, что президент России Владимир Путин развязал войну в Украине, чтобы восстановить утраченную "империю".