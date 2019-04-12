Путин за год обеднел на 10 миллионов рублей

Российский президент заработал даже меньше своего секретаря Дмитрия Пескова

Владимир Путин. Фото: AFP

За 2018 год президент России Владимир Путин заработал более чем на 10 млн рублей (порядка 450 тыс. грн) меньше, чем годом ранее, когда его доход превышал 18,7 млн рублей.

Это свидетельствует из налоговой декларации, опубликованной на сайте Кремля, в котором сказано, что в 2018 году российский лидер задекларировал 8 648 353 рублей дохода. Таким образом, его ежемесячный заработок составлял 720,7 тыс. рублей.

В то же время, годом ранее его задекларированный доход составлял 18 728 268 (включая выручку от продажи участка земли в 15 соток).

В списке недвижимости Путина за год никаких изменений не произошло: он состоит из квартиры площадью 77 "квадратов" и гаража (18 кв м). Кроме того, в его пользовании также находятся квартира в 153,7 кв м и гаражное место на 18 кв м.

Транспортные средства российский президент тоже не меня – он все еще владеет двумя раритетных автомобилей "Волга" ГАЗ М21, внедорожника "Нива" и прицепа "Скиф".

Стоит отметить, что, согласно другим декларациям на сайте Кремля, заработок президента отстает от многих других чиновников, самым богатым из которых оказался его представитель в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров (657,27 млн). Больше Путина заработал даже его секретарь Дмитрий Песков - 12,79 млн.

Напомним, как стало известно в прошлом году, по официальным данным за шесть лет в должности президента РФ Владимир Путин заработал 38,5 миллионов рублей.

Мы также писали о налоговых декларациях украинских лидером. В частности, в 2017 году президент Петр Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен доходов, а премьер-министр Владимир Гройсман – более 17,1 млн.

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