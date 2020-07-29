Путину доложили, что водка убивает коронавирус за 30 секунд (видео)

Коронавирус подвержен влиянию спиртов в концентрации даже меньшей, чем считалось раньше.

Реклама

Об этом во время онлайн-совещания 29 июля заявила президенту РФ Владимиру Путину глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор) Анна Попова.

"Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд", – сказала она.

Читайте также: "100 грамм до бани и 100 грамм после": Лукашенко потроллил Жириновского из-за коронавируса

Раньше эффективным против вируса SARS-CoV-2, который вызывает охватившую мир пандемию заболевания COVID-19, только концентрация спирта не менее 60%.

В тренде Борис Джонсон предупредил Европу об угрозе второй волны коронавируса

Реклама

По этому поводу в Telegram-канале "Пул N3" иронизируют: "есть и хорошие новости: водка убивает коронавирус за полминуты".

Напомним, что Россия занимает четвертое место в мире по распространению коронавирусной инфекции – только по официальной информации, в стране зафиксировано более 827 тысяч случаев COVID-19, из которых 13,6 тысячи привели к летальному исходу.

Раньше президент Беларуси Александр Лукашенко тоже советовал "бороться" с инфекцией, принимая внутрь водку по "40−50 граммов в пересчете на чистый спирт" в день.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама