Українська
$ 27,69
32,45
  1. Мировые новости
  2. Россия

Путину доложили, что водка убивает коронавирус за 30 секунд (видео)

29 июля, 16:15

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава Роспотребнадзора сообщила президенту РФ хорошую новость

Коронавирус подвержен влиянию спиртов в концентрации даже меньшей, чем считалось раньше.

Реклама

Об этом во время онлайн-совещания 29 июля заявила президенту РФ Владимиру Путину глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор) Анна Попова.

"Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд", – сказала она.

Читайте также: "100 грамм до бани и 100 грамм после": Лукашенко потроллил Жириновского из-за коронавируса

Раньше эффективным против вируса SARS-CoV-2, который вызывает охватившую мир пандемию заболевания COVID-19, только концентрация спирта не менее 60%.

В тренде
Борис Джонсон предупредил Европу об угрозе второй волны коронавируса
Реклама

По этому поводу в Telegram-канале "Пул N3" иронизируют: "есть и хорошие новости: водка убивает коронавирус за полминуты".

Напомним, что Россия занимает четвертое место в мире по распространению коронавирусной инфекции – только по официальной информации, в стране зафиксировано более 827 тысяч случаев COVID-19, из которых 13,6 тысячи привели к летальному исходу.

Раньше президент Беларуси Александр Лукашенко тоже советовал "бороться" с инфекцией, принимая внутрь водку по "40−50 граммов в пересчете на чистый спирт" в день.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия алкоголь водка спирт Роспотребнадзор коронавирус COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выборов на оккупированном Донбассе не будет: как отреагировала Россия
Выборов на оккупированном Донбассе не будет: как отреагировала РоссияПолитика
Зеленский провел переговоры с Путиным: что обсудили
Зеленский провел переговоры с Путиным: что обсудилиУкраина
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить Крым
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить КрымПолитика
В Раде рассказали, что останавливает Россию от нападения на Украину
В Раде рассказали, что останавливает Россию от нападения на УкраинуПолитика
У Путина ответили на предложение Зеленского по Минским соглашениям
У Путина ответили на предложение Зеленского по Минским соглашениямРоссия
Представители ТКГ прокомментировали срыв перемирия на Донбассе
Представители ТКГ прокомментировали срыв перемирия на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять