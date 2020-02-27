"Никто не смеет возразить Путину": что Россия и Украина потеряли с гибелью Немцова

Пять лет назад на Большом Москворецком мосту в Москве, в нескольких сотнях метров от стен Кремля был расстрелян один из лидеров российский оппозиции Борис Немцов. На момент гибели Немцов, его идеи, взгляды и помыслы не были популярны в России. Точнее, их поддержка россиянами не шла ни в какое сравнение с поддержкой идей хозяина Кремля, популярность которого тогда – на фоне эйфории от аннексии Крыма и оккупации части Донбасса зашкаливала. Но это была не беда Немцова, это была беда России.

О борьбе Бориса Немцова за другую Россию, за свободную независимую Украину, о его значении для российского оппозиционного движения, его смерти и его убийцах – в материале "Сегодня".

Немцов и Путин

В 1997-м, за два года до назначения Владимира Путина исполняющим обязанности президента Российской Федерации мало кто сомневался в том, что следующим после Ельцина президентом России станет первый вице-премьер Борис Немцов. В тех условиях Немцов имел для этого все: благосклонность Ельцина, рассматривавшего молодого реформатора в качестве преемника, второй в стране президентский рейтинг, симпатии Запада, видевшего в либерале и демократе Немцове одну из немногих альтернатив коммунисту Геннадию Зюганову. Все сломал экономический кризис 1998 года, принципиальность Немцова, не согласившегося на просьбу Ельцина остаться в правительстве, (в то время как премьер и остальные министры должны были уйти в отставку) и российские олигархи, сделавшие ставку на другого кандидата – "ручного" Владимира Путина.

Как и подавляющее число политиков, вышедших из "ельцинского гнезда", Борис Немцов первое время поддерживал Путина. Иначе и быть не могло: реформатор и либерал по натуре, Немцов увидел в Путине шанс на оздоровление России, погрязшей в коррупции, бандитизме и хаосе.

"Он в свое время поддерживал Путина. Поскольку понимал, что альтернативой мог быть Зюганов или Примаков. Но когда Путин сошел с той линии, которую он обещал своим избирателям в начале нулевых – а он это сделал довольно быстро, Немцов абсолютно искренне и честно сказал людям: я ошибался. Путин не тот человек, который нужен России", – рассказывает сайту "Сегодня" российский политолог Дмитрий Орешкин.

Нельзя сказать, что поддержка эта была безусловной: по многим позициям Немцов оппонировал молодому российскому президенту. Например, не поддерживал войну в Чечне. Тем не менее, Союз правых сил, который Немцов на то время возглавлял, был, скорее в конструктивной оппозиции к Кремлю.

"Я помню, что еще в момент крушения "Курска" – когда подводная лодка погибала, Немцов первым сказал, что позиция Путина – аморальна. При том, что на то время он еще был его политическим сторонником. Немцов вообще был человеком, который не боялся прямо и жестко высказать свою позицию. Борис Ельцин некоторое время рассматривал его в качестве своего преемника. При этом, что Немцов жестко он выступал еще при Ельцине против войны в Чечне. Он считал это преступной ошибкой и не боялся об этом говорить. Думаю, Ельцин даже в страшном сне не мог себе представить, что Немцова убивают у стен Кремля. Ельцин считал, что президента можно критиковать, даже если президенту это очень не нравится, что в России должна быть политическая конкуренция. Путин так не считал", – говорит Дмитрий Орешкин.

С того времени Владимир Путин взял курс на тотальную зачистку оппозиционного поля, используя при этом все методы, доступные государственной машине. В итоге через десять лет часть оппозиционеров оказалась в тюрьме, часть – в политической эмиграции, часть – в политическом забвении.

"Таких людей, как Немцов из политики аккуратно, последовательно, шаг за шагом "выдавили". И вместо них приподняли людей, лично преданных Путину. И никто из ныне действующих политиков не смеет возразить Путину, понимая, что это будет концом его карьеры. Немцов же действовал еще в "ельцинской" парадигме. Считая, что президент – не символ страны. Это политик, который избирается, который может выиграть выборы, может проиграть. Путин, снова таки, так не считал. В его системе координат нет места политической конкуренции, свободным выборам, нет места для Немцова, Ходорковского, других политиков, свободы слова. Много для чего неn места", – говорит Дмитрий Орешкин.

При этом Борис Немцов продолжал оставаться одним из относительно немногих представителей "неконтролируемой" оппозиции, который, казалось бы, в полностью проигранной войне продолжал свою личную битву.

"В условиях управляемых средств массовой информации – а они стали гораздо более управляемы – можно добиться очень многого, "правильно" их эксплуатируя. Благодаря многолетней "промывке мозгов" образ Бориса Немцова в умах большинства населения померк. Он, как в общем все оппозиционеры, выглядел не нормальной деталью политического ландшафта, а неким "чужеродным телом". При Ельцине был веер возможностей, множество политиков, имеющих свою точку зрения и отстаивающих точку зрения различных групп граждан. Но со временем "веер" сложился. Остался Путин и все остальные, которые его "недостойны". Это была масштабная, и увы, успешная информационная кампания, операция над коммуникативной памятью населения. В нынешних условиях вряд ли больше 10% граждан могли бы назвать Немцова политический величиной. Большинство же сказали бы, что он маргинал. Как и обо всех политиках, осмеливающихся выступать против Путина", – говорит Дмитрий Орешкин.

Мог ли Немцов претендовать на пост президента России? Вопрос риторический: при живом Путине, – нет. Мог ли Путин быть спокоен за незыблемость выстроенного им режима? Пока был жив Немцов – нет.

"Борис продолжал бороться. Он был своего рода символом, столпом российской оппозиции. Его не пустили в Госдуму, он пошел в Ярославскую городскую думу и стал там единственным оппозиционером. И сумел оттуда проявить себя ярким политиком. Но против него работала целая система. И она его в конце концов лишила его сторонников. А потом его застрелили", – говорит Дмитрий Орешкин.

Немцов и убийцы

Пару недель назад СМИ облетели фото, на которых осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев пирует в колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске. Фотографии вызвали понятное негодование, по крайней мере, части российского населения. Другая же резонно замечала: как бы там не было, убийцы понесли заслуженное наказание. Но не все.

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Кремль не мог не реагировать на столь резонансное преступление. "Будет сделано все, чтобы организаторы и исполнители подлого и циничного убийства понесли заслуженное наказание" – написал президент РФ в телеграмме соболезнования, направленной матери убитого политика буквально через несколько часов после выстрелов на Большом Москворецком мосту.

Правда, еще раньше Путин устами Дмитрия Пескова не преминул отметить, что убийство Немцова имеет "все признаки заказного и носит исключительно провокационный характер". Тем не менее, президент России, учитывая большой резонанс, который вызвало убийство Немцова, как в России, так и на Западе регулярно, как минимум на словах требовал от правоохранителей раскрыть преступление.

Были попытки "отыскать" в убийстве "украинский след" (как же без этого). Но даже вся мощь российской пропагандистской машины оказалась не в силах "слепить" из Немцова "жертву" Киева – слишком уж эта версия резонировала с позицией, которую занимал Немцов по отношению к Украине.

Но убийц, по крайней мере лиц, которых обвинили в убийстве нашли и осудили относительно (как для преступлений такого масштаба) быстро. Уже через два с половиной года после преступления – в июле 2017-го суд приговорил пятерых участников убийства – Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к 11-20 годам лишения свободы. Заур Дадаев, который, по версии следствия, нажимал курок, получил 20 лет. Еще один подозреваемый – Беслан Шаванов погиб при непонятных обстоятельствах при задержании. Наконец командир роты батальона "Север" (подразделение ВВ МВД РФ) Руслан Геремеев, под чьим руководством служили обвиненные в убийстве, объявлен в розыск, как и водитель Геремеева Руслан Мухутдинов (именно он, по версии следствия, "заказал" и организовал убийство). Мотивом убийства названа якобы месть за "антиисламские" высказывания Бориса Немцова. В качестве вознаграждения обвиняемым якобы было обещано 15 миллионов рублей (около 300 тысяч долл по нынешнему курсу).

"Организаторов никто не ищет, – говорит Дмитрий Орешкин. – Потому что если бы их искали, то допросили бы господина Геремеева. А его следственный комитет допрашивать "постеснялся". Но как нам было рассказано, они пришли к его дому, постучали, им не открыли. Они потоптались и ушли. Может он спал, может его не было. В общем, допросить его как-то не сумели. Хотя в Москве в таких случаях обычно дверь выламывается. Потому я думаю, чтобы найти заказчиков, нужно допросить ряд лиц, найти записи камер которые куда-то подевались, в общем, вести, а не имитировать следственные действия. Да, Путин приказал силовикам найти убийц. Почему их не ищут – есть две версии. Или у нас Путин немощен: он приказывает, а его приказания демонстративно игнорируются. Или он это говорит для публики, а не для силовиков. А силовикам сказано нечто другое", – говорит Дмитрий Орешкин.

Немцов и Украина

Борис Немцов всегда был другом Украины. И всегда старался поддержать украинский народ в его лучших порывах. Борис Немцов был на первом, "оранжевом" Майдане. Он поддержал Революцию Достоинства – при том, что в Украину его тогда не пропустили. С первых дней аннексии Крыма жестко выступал против действий Кремля на полуострове. Затем пытался доносить российскому народу правду об участии России в боевых действиях на Донбассе.

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"На самом деле в России достаточно много думающих людей, которые выступили против политики Путина в Украине. Новодворская, многие другие лидеры общественного мнения. Но это – общественные деятели, публицисты, артисты. Немцов же был реальным политиком подобного масштаба, который выступил в защиту Украины. Тогда он не был услышан большинством населения. Но все больше думающих людей сегодня начинают подозревать: в отношении Украины Путин совершил хуже, чем преступление – ошибку. Но они боятся сами себе признаваться, что тогда – шесть лет назад – были дураками. Именно поэтому опросы и сейчас показывают поддержку идеи присоединения Крыма. Но вот такого торжествующего монолитного воющего восторга уже нет", – говорит Дмитрий Орешкин.

Но нет и человека достаточной смелости и достаточного авторитета, чье мнение могло бы обрушить сооруженный Кремлем искусственный пласт общественного мнения.

"Сказать, что "вот шесть лет назад мы, аплодируя Путину, были неправы"… К этому люди еще не готовы. Число людей, которые сомневаются в политике Путина, в том числе по отношению к Украине, растет. Но признаться в этом – даже самим себе – чрезвычайно сложно. И вот если бы были реальные политики типа Немцова, которые сказали бы об этом прямо, смело, простым языком… Не общественные деятели, публицисты, журналисты, которых достаточно много, а именно политики. Тогда, конечно, множество людей, с облегчением вздохнув, сказало бы: "я "забыл", что пять лет аплодировал Путину, я буду поддерживать Немцова, потому что он говорит так, как я думаю. Но Немцова нет. И лидера, который мог бы стать символом этого протеста нет", – говорит Дмитрий Орешкин.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказали, как в России почтили память Бориса Немцова в 2019 году. Подробности – в сюжете.

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