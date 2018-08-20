Россияне так и не смогли заменить собственными вертолетоносцами французские "Мистрали", контракт на которые сорвался

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Россия не будет строить вертолетоносцы, как планировалось ранее, а вертолеты пересадят на корабли других типов.

"Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут", – сказал он.

Мантуров считает, что в российском флоте должны присутствовать носители вертолетов различных категориях кораблей и судов.

"Например, вертолетное крыло в обязательном порядке должно находиться на авианесущих кораблях, но в качестве средств высадки вертолеты должны присутствовать и на десантных кораблях", – подчеркнул министр.

Как известно, в начале августа 2015 года Россия и Франция договорились относительно разрыва контракта на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль", корабли останутся в собственности Франции. После этого "Мистрали" выкупил у французов Египет.

В свою очередь в 2016 году министр обороны Польши Антони Мацеревич, выступая в Сейме, заявил о том, что Египет якобы перепродал России приобретенные у Франции вертолетоносцы "Мистраль" за 1 доллар.