Россия не будет строить вертолетоносцы

Сегодня, 11:32

Россияне так и не смогли заменить собственными вертолетоносцами французские "Мистрали", контракт на которые сорвался

Французский вертолетоносец &quot;Мистраль&quot;. Фото: mil.ru
Французский вертолетоносец "Мистраль". Фото: mil.ru

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Россия не будет строить вертолетоносцы, как планировалось ранее, а вертолеты пересадят на корабли других типов.

"Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут", – сказал он.

Мантуров считает, что в российском флоте должны присутствовать носители вертолетов различных категориях кораблей и судов.

"Например, вертолетное крыло в обязательном порядке должно находиться на авианесущих кораблях, но в качестве средств высадки вертолеты должны присутствовать и на десантных кораблях", – подчеркнул министр.

Как известно, в начале августа 2015 года Россия и Франция договорились относительно разрыва контракта на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль", корабли останутся в собственности Франции. После этого "Мистрали" выкупил у французов Египет.

В свою очередь в 2016 году министр обороны Польши Антони Мацеревич, выступая в Сейме, заявил о том, что Египет якобы перепродал России приобретенные у Франции вертолетоносцы "Мистраль" за 1 доллар.
Россия, вертолеты, Мантуров, мистрали, вертолетоносец
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

В Одессе гостят огромные корабли НАТО: с броней, вертолетами и "подлодкой"

25 Июля, 06:12

Туристы брали "на абордаж" фрегат голландев и фотографировались в гостях у турок

Крым

Российский флот у берегов Севастополя. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Россия в оккупированном Крыму выстроила свой флот

24 Июля, 11:33

Оккупанты незаконно готовятся к празднованию Дня военно-морского флота России на украинской территории
Загрузка...

Россия

Фото: Defence Matters

В НАТО отреагировали на блокаду Россией Азовского моря

24 Июля, 05:50

По словам Бутса, НАТО представляет оборонительную организацию и будет действовать в том случае, когда их корабли будут атакованы

Украина

Украинский флот. Фото: twitter

Быстрые корабли и ракеты: эксперт объяснил, чем Украине топить российские корабли

4 Июля, 05:10

Нынешние военные катера и вооружение на них не способны в полной мере защитить Украину от атаки с моря, считает Згурец
Загрузка...