Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Россия объявила в розыск депутата, не голосовавшего за аннексию Крыма

6 сентября, 15:15

Петров считает свое преследование политическим и связывает его с попыткой отнять у него бизнес

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Следственный комитет России объявил в международный розыск основателя крупнейшего российского автодилера "Рольф", бывшего депутата Госдумы России Сергея Петрова. Он обвиняется в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. По предъявленной статье ему грозит заключение на срок до 10 лет. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, Петров избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 годах. В отличие от большинства коллег по парламенту, он поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года и голосовал против резонансных "закона Димы Яковлева" и "пакета Яровой", а также не участвовал в голосовании об аннексии Крыма Россией.

Реклама

Бизнесмен входил в международный попечительский совет Московской школы политических исследований, занимавшейся проектами гражданского просвещения в России. Организация прекратила работу в 2015 году после включения в список "иностранных агентов".

Петров считает свое преследование политическим и связывает его с попыткой отнять у него бизнес: "Думаю, стопроцентно политическая версия. Просто потом кто-то может это использовать и в корыстных целях".

В тренде
Рейсы из Киева отменяются: известная авиакомпания объявила о банкротстве
Aigle Azur объявила о банкротстве

Ранее российское следствие объявило в розыск экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева, который голосовал против незаконной аннексии Крыма.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

розыск международный розыск следственный комитет

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию
Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилиюFun
Россия нашла
Россия нашла "союзника" в деле о сбитом на Донбассе "Боинге"Россия
Собчак в Киеве рассказала об
Собчак в Киеве рассказала об "одном народе" и высказалась о КрымеПолитика
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссера
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссераУкраина
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасности
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасностиРоссия

Новости партнеров

Loading...