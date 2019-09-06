Россия объявила в розыск депутата, не голосовавшего за аннексию Крыма

Петров считает свое преследование политическим и связывает его с попыткой отнять у него бизнес

Фото из открытых источников

Следственный комитет России объявил в международный розыск основателя крупнейшего российского автодилера "Рольф", бывшего депутата Госдумы России Сергея Петрова. Он обвиняется в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. По предъявленной статье ему грозит заключение на срок до 10 лет. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, Петров избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 годах. В отличие от большинства коллег по парламенту, он поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года и голосовал против резонансных "закона Димы Яковлева" и "пакета Яровой", а также не участвовал в голосовании об аннексии Крыма Россией.

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Бизнесмен входил в международный попечительский совет Московской школы политических исследований, занимавшейся проектами гражданского просвещения в России. Организация прекратила работу в 2015 году после включения в список "иностранных агентов".

Петров считает свое преследование политическим и связывает его с попыткой отнять у него бизнес: "Думаю, стопроцентно политическая версия. Просто потом кто-то может это использовать и в корыстных целях".

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Ранее российское следствие объявило в розыск экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева, который голосовал против незаконной аннексии Крыма.

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