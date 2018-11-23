Россия перебросила ракетные комплексы и технику к границе с Китаем

Вчера, 15:14

В данный момент военнослужащие соединения осваивают новые комплексы на полигоне "Капустин Яр", они будут введены в эксплуатацию до конца года

Искандер-М. Фото: Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
Искандер-М. Фото: Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Войска Восточного военного округа получили новые ракетные комплексы "Искандер", их разместят в Еврейской автономной области, сообщили в пресс-службе округа.

"С начала года в войска округа поступило более 900 единиц новой техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" поставлены в ракетное соединение округа, дислоцированное в Еврейской автономной области. В данный момент военнослужащие соединения осваивают новые комплексы на полигоне "Капустин Яр", они будут введены в эксплуатацию до конца года.

В пресс-службе также сообщили, что в текущем году округ получил "зенитно-ракетные системы С-400, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, беспилотные летательные аппараты".

Ракетные комплексы "Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения") способны поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Россия окружила Украину войсками, есть угроза вторжения почти со всех сторон.

Также мы писали, что российские войска в Приднестровье могут нести угрозу Украине.
Россия, Китай, граница, российские войска, искандер
Источник:

Интерфакс

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