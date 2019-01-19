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Россия разместила ядерные ракеты "Искандер" вблизи Украины: фото

Сегодня, 07:45

На снимках можно увидеть построенный для "Искандеров" комплекс, включающий в себя несколько бункеров и ангаров

Фото: Imagesat International / Fox News
Фото: Imagesat International / Fox News.
Россия разместила ядерные ракеты "Искандер" вблизи Украины: фото //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/268/c00/5c4268c00b278.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/268/c00/5c4268c00b278.jpg Россия На снимках можно увидеть построенный для "Искандеров" комплекс, включающий в себя несколько бункеров и ангаров

Неподалеку от границы с Украиной армия Российской Федерации развернула оперативно-тактические комплексы "Искандер" с ракетами, способными нести ядерные заряды до 50 км. Соответствующие снимки предоставила компания Imagesat International, сообщает телеканал Fox News.

В докладе Imagesat International говорится, что пусковые установки появились в Краснодарском крае примерно в 430 км от границы с Украиной.

На снимках можно увидеть построенный для "Искандеров" комплекс, включающий в себя несколько бункеров и ангаров.

Рядом с пусковой установкой находится транспортно-заряжающая машина (ТЗМ), которая позволяет быстро перезаряжать ракеты пусковой установкм. Ворота одного из бункеров открыты, и видно, как из них выезжает еще одна ТЗМ.

Фото: Imagesat International / Fox News

Согласно предоставленной информации, эти ОТРК Россия развернула и у границы с Монголией в Улан-Удэ, в северной части России. Там находятся четыре пусковые установки и еще одна перегрузочная машина.

Фото: Imagesat International / Fox News

Отметим, комплекс "Искандер" способен запускать баллистические или крылатые ракеты на расстояние до 500 километров. Ракеты могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Американский телеканал напоминает, как недавно секретарь совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина скоро может потерять свою независимость, потому что, мол, ее власть "контролирует" Запад.

Накануне военный эксперт предупредил: российские "Искандеры" могут достать до Киева. ВСУ смогли выдвинуться на угрожаемых направлениях, говорит генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия пугает наступлением на Украину и собрала "Искандеры" и сотни танков у наших границ.

Также напомним, президент Петр Порошенко рассказал о "ракетных" планах Украины на 2019 год. По словам главы государства, у военных будет чем встретить агрессора как в море, так и на суше.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили размещение "Искандеров" в Калининграде. Местный телеканал заметил "Искандеры" на репетиции парада в Калининграде.

граница, ракеты, вооружение, искандер, ракетные комплексы

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