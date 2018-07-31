Россия согласилась пустить поляков к обломкам самолета Качиньского

Следственный комитет России согласился на приезд в Смоленскую область польских прокуроров и экспертов для обследования останков польского самолета Ту-154М, который разбился неподалеку аэродрома "Северный" 10 апреля 2010 года. Соответствующее письмо из Москвы поступило в польский МИД, пишет Wpolityce.

"Польская сторона получила информацию о возможности прибытия представителей польских компетентных органов в Российскую Федерацию, а также предлагает договориться о дате их прибытия с целью принять участие в рассмотрении дополнительных блоков, узлов и элементов конструкции Ту-154М", – говорится в сообщении.

В письме Министерства иностранных дел РФ утверждается, что реконструкция из обломков самолета, собранных на месте происшествия, невозможна без ущерба, изменения вида и особых примет.

Напомним, в середине апреля подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится о том, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.

Предварительный отчет расследования катастрофы от 2011 года, который осуществила подкомиссия во главе с Ежи Миллером, признали недействительным. Тогда подкомиссия пришла к выводу, что самолет разбился, потому что пошел на контролируемое сближении с землей. Подкомитет во главе с Антонием Мацеревичем назвал предварительный отчет основанным на фальшивых материалах и политическому давлению.

В катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией.

Накануне польская комиссия назвала причину Смоленской катастрофы.

Как известно, польская подкомиссия, занимающаяся повторным расследованием Смоленской катастрофы, утверждает, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва.