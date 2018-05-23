Россия впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава"

Мощнейшие российские ракеты были запущены в Белом море с подводной лодки

Россия осуществила пуск четырех баллистических ракета "Булава" с подводной лодки стратегического назначения "Юрий Долгорукий".

Как рассказали в Северном флоте РФ, пуски проводились в Белом море. Российские военные утверждают, что впервые был произведен пуск сразу таким количеством ракет со стратегического подводного крейсера.

"Стрельба была выполнена из подводного положения. Задачи пуска выполнены. Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" и корабельного ракетного комплекса "Булава", – рассказали в Северном флоте РФ.

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Крейсер "Юрий Долгорукий" имеет на вооружении комплекс из 16 баллистических ракет морского базирования "Булава" и торпедное оружие.

Напомним, что еще в 2009 году Россия безуспешно пыталась запустить "Булаву", однако тогда неудачный пуск списывали на производственный брак. Даже была сформирована следственная группа, чтоб разобраться в причинах провала.

В 2016 году запущенная в России ракета "Булава" и вовсе самоликвидировалась в полете. Тогда также экспериментальная залповая стрельба двумя ракетами была произведена из подводного положения. Однако одной из них не суждено было долететь до условной цели.