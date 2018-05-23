Россия впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава"

Сегодня, 09:26

Мощнейшие российские ракеты были запущены в Белом море с подводной лодки

Пуск &quot;Булавы&quot;. Фото: mil.ru
Пуск "Булавы". Фото: mil.ru

Россия осуществила пуск четырех баллистических ракета "Булава" с подводной лодки стратегического назначения "Юрий Долгорукий".

Как рассказали в Северном флоте РФ, пуски проводились в Белом море. Российские военные утверждают, что впервые был произведен пуск сразу таким количеством ракет со стратегического подводного крейсера.

"Стрельба была выполнена из подводного положения. Задачи пуска выполнены. Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" и корабельного ракетного комплекса "Булава", – рассказали в Северном флоте РФ.

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Крейсер "Юрий Долгорукий" имеет на вооружении комплекс из 16 баллистических ракет морского базирования "Булава" и торпедное оружие.

Напомним, что еще в 2009 году Россия безуспешно пыталась запустить "Булаву", однако тогда неудачный пуск списывали на производственный брак. Даже была сформирована следственная группа, чтоб разобраться в причинах провала.

В 2016 году запущенная в России ракета "Булава" и вовсе самоликвидировалась в полете. Тогда также экспериментальная залповая стрельба двумя ракетами была произведена из подводного положения. Однако одной из них не суждено было долететь до условной цели.
Россия, ракета, подводная лодка, пуск, баллистическая ракета, булава
Источник:

Интерфакс

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