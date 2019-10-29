Россияне напились и занялись сексом в пассажирском самолете

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В России оштрафовали двух человек, которые в состоянии алкогольного опьянения ублажали друг друга прямо в салоне пассажирского самолета.

Инцидент произошел во время полета из Москвы во Владивосток – на борту рейса 43-летняя жительница и 41-летний мужчина активно занимались прелюдиями. При этом им не мешали замечания ни других пассажиров, ни членов экипажа.

По прилету пьяную пару передали правоохранителям. В их отношении составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

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Кроме того, каждому из них назначили наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей (около 400 гривен).

Напомним, ранее похожий инцидент произошел на борту американской авиакомпании United Airlines. Но тогда влюбленные решили уединиться в туалетной кабинке. Впрочем, это не спасло их от разоблачения.

А вот в Египте задержали датских туристов, которые занялись любовью на вершине пирамиды Хеопса. При этом пара этот процесс сняла на видео и выложила в сеть. В ролике показано, как пара взбирается на вершину пирамиды. В конце ролика демонстрируется, как девушка снимает с себя одежду.

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