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Россиянин поджег себя в центре города из-за жадных чиновников

Сегодня, 12:39

Журналисты утверждают, что 31-летний мужчина пытался покончить с собой, потому что ему не выдавали положенную жилплощадь

Фото: Pixabay
Россиянин поджег себя в центре города из-за жадных чиновников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fa3/5fb/5c7fa35fb6f26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fa3/5fb/5c7fa35fb6f26.jpg Россия Журналисты утверждают, что 31-летний мужчина пытался покончить с собой, потому что ему не выдавали положенную жилплощадь

В России расследуют самоподжог, который в центре города Белгород совершил 31-летний местный житель поздно вечером 5 марта.

Как видно на видео с камер наблюдения, он пытался совершить самоубийство на ступеньках областной администрации, но дежурившие полицейские не дали ему это сделать. Они сбили огонь, после чего пострадавшего госпитализировали.

Утром на следующий день медики сообщили, что он получил ожоги средней степени тяжести, но находится в стабильном состоянии и угрозы его жизни нет.

Как сообщают местные СМИ, потерпевшего зовут Владимир Смоляков, а свой поступок он объяснил полицейским тем, что власти региона якобы отказываются предоставить ему жилье как сироте.

В то же время, в правительстве Белгородской области утверждают, что соответствующих обращений от мужчины органы власти не поступало.

Кроме того, по предварительным данным областного Следственного комитета, мужчина был нетрезв.

Напомним, прошлым летом украинский военный Сергей Ульянов совершил самоподжог возле здания Министерства обороны в Киеве – таким образом он хотел выразить протест против его увольнения из армии и повлиять на суд, так как он судится с ведомством.

Кроме того, мы писали о семейном конфликте в Днепропетровской области, который закончился тем, что мужчина после конфликта облил бензином и поджег жену и ее сына.

Также сообщалось о самоподжоге в Кривом Роге, где в прошлом июне местный житель облился жидкостью для разжигания костра и поджег себя.

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Тег Россия, самоубийство, суицид, белгород, самоподжог

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